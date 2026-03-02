Брейк по расчету

Сергей Шишкарев принял предложение «Росатома» и готовится выкупить у госкорпорации 49% ГК «Дело» за 74 млрд руб. До 30 июня господин Шишкарев должен получить необходимые согласования со стороны регуляторов и рассчитаться с «Росатомом». По мнению экспертов, эскалация напряженности на Ближнем Востоке, пусть и сильно затрагивает мировое судоходство и логистику в целом, на группу «Дело» не окажет серьезного влияния. Разве что это заставит ее скорректировать амбициозные планы расширения присутствия в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев (владеет 51% группы) направил в «Росатом» уведомление о намерении акцептировать оферту о продаже принадлежащих госкорпорации 49% в УК «Дело». Эту информацию “Ъ” подтвердил представитель господина Шишкарева. В «Росатоме» так же подтвердили получение уведомления на одну из оферт, а именно — о выкупе 49% доли УК «Дело», и напомнили, что в течение 120 дней после уведомления господин Шишкарев должен получить необходимые согласования регуляторов и полностью рассчитаться с «Росатомом» за выкупаемую долю. Ходатайство в ФАС Сергей Шишкарев подал 5 февраля (см. “Ъ” от 6 февраля).

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%. В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого ТМХ выкупал у Сергея Шишкарева 1% в УК «Дело» и получал право назначать гендиректора, которым вскоре стал Алексей Лебедев. Однако за год партнерство, одним из вариантов развития которого был выкуп ТМХ доли в УК «Дело» у «Росатома» в обмен на собственные акции, не сложилось из-за разногласий по оценке пакета (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года). В итоге Сергей Шишкарев выкупил 1% у ТМХ (см. “Ъ” от 20 февраля), и два партнера, отношения между которыми также складывались не безоблачно, начали процедуру прекращения партнерства. Для этого была предусмотрена процедура «корпоративной рулетки», когда одна сторона может предложить другой цену, по которой та может либо продать свою долю, либо выкупить долю партнера (см. “Ъ” от 18 февраля). «Росатом» 20 февраля сделал оферту господину Шишкареву, а господин Шишкарев решил не продавать, а покупать пакет (см. “Ъ” от 24 февраля).

По данным “Ъ”, «Росатом» просит за свои 49% 74 млрд руб. Такую сумму ГК «Дело» как раз наметила как целевую EBITDA в 2026 году на совещании с менеджментом 23 февраля.

На вопрос об источнике средств на покупку представитель Сергея Шишкарева отвечал, что есть пул инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки.

При этом стороны пока не урегулировали ряд управленческих вопросов. В частности, Сергей Шишкарев настаивает на безотлагательной смене ряда менеджеров, в том числе назначенного ТМХ гендиректора Алексея Лебедева, «Росатом» же не намерен менять менеджмент до закрытия сделки (см. “Ъ” от 27 февраля). В свете получения уведомления от господина Шишкарева в госкорпорации также подтвердили “Ъ” эту информацию.

Текущая обстановка в мире слабо поддается прогнозированию, однако фундаментально последние события не несут рисков снижения стоимости бизнеса ГК «Дело», полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Безусловно, она порождает проблемы на транспортном коридоре Север—Юг, но для России его объемы незначительны. «Риски, связанные с перекрытием Ираном Ормузского пролива, ограниченно влияют на контейнерные потоки,— говорит он.— Сейчас у группы под давлением в связи с ситуацией на рынке железнодорожных перевозок и снижением доходности оперирования платформами находится "Трансконтейнер", в то время как терминалы и морские линии чувствуют себя уверенно».

По словам господина Бурмистрова, речь может идти разве что о корректировке стратегических планов, если эскалация на Ближнем Востоке будет длительной. Сергей Шишкарев возлагал большие надежды на регион, в частности, выступал за необходимость масштабного строительства железной дороги через Иран с российской шириной колеи и переключения на нее части грузопотока с БАМа и Транссиба, планировал строить зерновой терминал и мукомольное производство в Омане, развивать там контейнерный хаб (см. “Ъ” от 29 января). «Эти точки роста, возможно, потребуется пересматривать, но это не повлияет на рост стоимости актива в 2027 году,— говорит Михаил Бурмистров.— Однако основным вопросом как был вопрос финансирования сделки, так и остается».

Наталья Скорлыгина