Сергей Шишкарев готовится консолидировать «Дело»

Сергей Шишкарев подал ходатайство в ФАС о покупке 49% УК «Дело», принадлежащих «Росатому». Второе ходатайство — о выкупе 1% у структуры «Трансмашхолдинга» после прекращения переговоров о трехстороннем партнерстве, пока на рассмотрении службы. Сам по себе факт ходатайства не свидетельствует о завершении переговоров по выкупу: по информации «Ъ», стороны продолжают обсуждать оценку пакета.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Как стало известно “Ъ”, основатель и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев, которому сейчас принадлежит 50% компании, подал в ФАС ходатайство о приобретении 49% в УК «Дело», принадлежащих сейчас «Росатому». “Ъ” видел соответствующий документ от 5 февраля. Представитель Сергея Шишкарева подтвердил “Ъ” факт подачи ходатайства, в ГК «Дело», «Росатоме» и ФАС комментариев не дали.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%. В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого ТМХ выкупал у Сергея Шишкарева 1% в УК «Дело» и получал право назначать гендиректора, которым вскоре стал Алексей Лебедев. Продолжение сделки предполагало выход одного из партнеров из капитала УК «Дело», но соглашение с ТМХ могло быть развернуто вспять, если в течение года сторонам не удавалось договориться. К концу 2025 года стало известно, что партнеры договориться не смогли из-за разногласий в оценке доли «Росатома» (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года).

20 ноября Сергей Шишкарев подал ходатайство в ФАС о выкупе 1% в УК «Дело», оно пока на рассмотрении. Глава ТМХ Кирилл Липа в январе заверил, что компания вернет 1% после согласования с ФАС. Алексей Лебедев, чье пребывание в должности гендиректора было частью соглашения с ТМХ, на внеочередном собрании акционеров УК «Дело» переизбран не был (см. “Ъ” от 14 января).

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что переговоры по оценке пакета в УК «Дело» продолжаются, «цена в процессе согласования».

По информации “Ъ”, разногласия по цене достаточно серьезные: «Росатом», рассказывал “Ъ” источник, знакомый с обсуждением, ранее оценивал 50% в УК «Дело» в 20 млрд руб., тогда как сторона Сергея Шишкарева настаивала на том, что объективная стоимость этой доли примерно втрое выше. Стороны эти цифры не комментируют.

Наталья Скорлыгина