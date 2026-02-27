«Росатом» не намерен менять гендиректора УК «Дело» до закрытия сделки

«Росатом» не собирается менять гендиректора УК «Дело» до закрытия сделки в компании. Об этом сообщили «Ъ» в госкорпорации.

Сергей Шишкарев, основатель УК «Дело»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев, основатель УК «Дело»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Инициативы по немедленному снятию действующего генерального директора (УК "Дело" Алексея Лебедева.— Ъ") нами не поддерживаются, мы не планируем менять менеджмент компании до момента завершения сделки»,— заявили «Ъ» в «Росатоме», владеющем 49% в УК «Дело».

20 февраля Росатом проинициировал направление двух предложений в адрес основателя группы Сергея Шишкарева (владеет 51%) — либо о выкупе принадлежащей ему доли, либо о продаже своей доли.

«Такой механизм прекращения партнерства предусмотрен соглашением между партнерами и является единственным юридически и экономически обоснованным для целей решения тупиковых ситуаций,— отметили в «Росатоме».— По состоянию на сегодня наш партнер не ответил ни на одно из этих предложений в соответствии с предусмотренным соглашением порядком, поэтому порядок управления компаний остается прежним и все основные решения в компании принимаются только единогласно обоими участниками».

Сергей Шишкарев настаивает на немедленном снятии гендиректора группы Алексея Лебедева с этого поста и уже не первый раз пытается добиться его переизбрания, предлагая кандидатов ему на смену, однако «Росатом» не принимает предложения партнера.

Представитель Сергея Шишкарева пояснил «Ъ», что трудовой договор с господином Лебедевым истек 30 июня 2025 года, а устав предусматривает нахождение в должности не более года. «В прошлом году стало очевидно, что необходима смена генерального директора,— сказал он. — Сергей Шишкарев неоднократно направлял партнерам из госкорпорации другие кандидатуры. Учитывая ситуацию в компании, готов лично ее возглавить. Представители ГК "Росатом" без обсуждения и аргументации последовательно отклоняли предложенные варианты, ни разу не предложили своих. Сохраняем позицию, что пребывание Алексея Лебедева во главе группы не только не имеет перспектив, но и создает риски ухудшения ее положения».

Источник, близкий к группе, говорит, что, «находясь в сложном положении, Алексей Лебедев регулярно обращается к Сергею Шишкареву с просьбой помочь в решении сложных вопросов, связанных в том числе с финансированием ряда компаний группы и исполнением ими своих обязательств». «Если госкорпорацию устраивает господин Лебедев во главе группы, о чем представители "Росатома" заявляли, почему они не вынесут его кандидатуру на рассмотрение собрания участников?» — спрашивает он.

Сегодняшнее внеочередное собрание участников УК «Дело», где в очередной раз должен был рассматриваться вопрос о смене гендиректора, не состоялось, подтвердили «Ъ» стороны. Изначально, следует из письма Сергея Шишкарева партнерам-акционерам («Ъ» видел документ), он просил господина Лебедева как гендиректора поставить внеочередное собрание участников на 27 февраля, но Алексей Лебедев «в нарушение прав участника» господина Шишкарева, говорится в его письме, назначил мероприятие на 30 марта.