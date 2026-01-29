ГК «Дело» предлагает создать мукомольное производство в Омане

Основатель и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев во время визита российской делегации в Оман предложил создать в стране зерновой хаб и мукомольное производство. По его словам, через принадлежащий ГК «Дело» зерновой терминал КСК мощностью 10,5 млн тонн Оман за три года импортировал 570 тыс. тонн зерна. Организация переработки в стране, отметил господин Шишкарев, позволит поставлять мелкие партии, готовые для продажи, непосредственно потребителям.

Зерновой хаб, по словам Сергея Шишкарева, рассчитан на обслуживание не только Омана, но и других стран Ближнего Востока, Восточной Африки и Южной Азии. «Я уверен, вы могли бы помочь в организации наших взаиморасчетов, есть определенные сложности»,— обратился он к представителям оманской стороны, отметив, что обсуждал вопрос с представителями Африканского банка развития и юрисдикция Омана очень удобна.

Также, по словам господина Шишкарева, султанату «пришло время создать уверенную, перспективную конкуренцию ОАЭ» посредством создания контейнерного хаба: «Страны Персидского залива заперты Ормузским проливом, вы находитесь фактически в Индийском океане». ГК «Дело» готова поучаствовать и в проектировании, и в анализе будущей грузовой базы, добавил Сергей Шишкарев.

Наталья Скорлыгина