В Сочи построят семейный курорт на 690 номеров к 2028 году

Девелопер Nedvex и гостиничный оператор Alean Collection подписали соглашение о создании семейного курорта Alean Family Volna на 690 номеров в Курортном Городке Сочи, который откроется в 2028 году. Об этом сообщили в пресс-службе Nedvex.

Объем инвестиций в проект не называется. Вместе с тем в компании отмечают, что «партнерство знаменует начало комплексного переосмысления всего проекта "Волна Резорт и Резиденции"», включающего в себя шесть отельных концепций с разнообразной инфраструктурой.

Курорт Alean Family расположится на участке, который является последним на первой береговой линии Сочи, способным вместить курортный комплекс такого масштаба.

«Мы долго искали оператора, который разделит наше видение проекта как семейного курорта мирового уровня. Alean Family — идеальный выбор: их семейный "ультра все включено" раскроет весь потенциал нашей инфраструктуры»,— прокомментировала основатель и генеральный директор Nedvex Юлия Хлуднева.

Открытие семейного курорта Alean Family Volna запланировано на 2028 год.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, за последние пять лет в регионе появилось более 180 новых отелей, 37 из которых построили в прошлом году. Практически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае. В минкурортов Кубани на сопровождении находятся 76 соглашений с объемом инвестиций более 860 млрд руб., предусматривающих строительство отелей разных категорий и санаторно-курортных комплексов. На последнем ПМЭФ регион подписал 12 новых соглашений на сумму более 120 млрд руб. Это позволит создать порядка 32 тыс. новых рабочих мест и около 55 тыс. номеров.

Александра Локтионова