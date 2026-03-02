4-дневная неделя и удержание сотрудников в 2026 году: что действительно работает

Как удержать сотрудника в 2026 году: гибрид, персональный график и четыре рабочих дня в неделю.

Фото: freepik.com

К 2026 году работодатели окончательно поняли: удержание сотрудников больше не решается только повышением зарплаты. В условиях экономической турбулентности бизнес ищет решения, которые одновременно повышают эффективность и сохраняют лояльность команд. На первый план выходят гибкие форматы работы, прозрачные правила и забота о благополучии сотрудников. Наталия Иванова, основатель образовательной компании Defin и платформы по поиску работы AIMIKA разбирается, какие факторы способны удержать современного сотрудника.

Работаем четыре дня в неделю: что показывают эксперименты

В последние годы отдельные компании начали тестировать четырехдневную рабочую неделю как HR-эксперимент. На Западе подобные пилоты нередко поддерживаются на государственном уровне. Например, правительство Исландии провело два масштабных испытания (2015–2019 гг.) с участием 2500 сотрудников из 100 организаций (1% рабочей силы). Рабочая неделя сократилась до 35–36 часов без потери зарплаты; продуктивность не упала, гармония и настроение выросли, стресс и выгорание снизились.

Есть даже специальная международная организация 4 Day Week Global, которая проводит экспериментальные программы по внедрению четырехдневной рабочей недели (с сохранением 100% зарплаты) на шести континентах.

В организации отмечают, что сокращение рабочей недели не означает падение эффективности: сотрудники меньше устают, лучше концентрируются и реже уходят на больничные. Дополнительный выходной повышает вовлеченность и снижает риск профессионального выгорания — одного из ключевых факторов текучести.

Вот некоторые результаты пилотных проектов:

39% сотрудников чувствуют меньше стресса;

55% сотрудников в исследовании в Великобритании отмечают, что их работоспособность выросла;

на 65% снизилось количество больничных;

92% компаний в Великобритании решили продолжить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей;

35 компаний Северной Америки (около 2000 сотрудников) отметили рост доходов на 8% и продуктивности.

В России формат пока не стал массовым и применяется точечно — прежде всего в IT, digital-среде и проектных командах. Но опросы показывают, что россияне чаще всего поддерживают такой формат работы: за идею введения четырехдневной рабочей недели выступает 51% экономически активных россиян.

Однако некоторые россияне отмечают, что переход возможен только при условии улучшения планирования, сокращения отчетности и совещаний, но очевидно, что интерес соискателей к вакансии с четырехдневной рабочей неделей будет значительно выше.

Согласен только на гибрид!

Форматом работы можно привлекать талантливых соискателей в команду и удерживать сотрудников, и один из рабочих инструментов для этого — гибрид. Такой формат стал популярен после того, как компании массово перешли на удаленку: многие команды полностью вернуться офис теперь отказываются, а жесткий офисный режим стал восприниматься как шаг назад.

При этом сами компании часто считают, полная удаленка снижает вовлеченность и усложняет управление большими проектами. Поэтому нашелся компромисс — гибридный режим работы.

В большинстве компаний оптимальной становится модель «2 дня дома / 3 дня в офисе». Он позволяет сохранить гибкость, быстрее обучать новичков и укреплять корпоративную культуру, а главное — снижает текучесть и повышает удовлетворенность сотрудников.

Очевидно, что россиянам такой режим пришелся по душе:

78% соискателей ценят гибрид (офис + удаленка) как приоритет при выборе работодателя. Это опережает «офисные бонусы» вроде кофе;

гибрид (офис + удаленка) как приоритет при выборе работодателя. Это опережает «офисные бонусы» вроде кофе; по данным ВЦИОМ за 2025 год, доля россиян, предпочитающих гибрид, выросла в 1,5 раза (с 23 до 34%) за 4 года; среди 18–35 лет и в мегаполисах — до 50%. 44% выбирают гибрид как оптимальный;

ВЦИОМ за 2025 год, доля россиян, предпочитающих гибрид, выросла в 1,5 раза (с 23 до 34%) за 4 года; среди 18–35 лет и в мегаполисах — до 50%. 44% выбирают гибрид как оптимальный; вакансии с гибридом получают на 30% больше откликов;

на 30% больше откликов; 68% сотрудников отдают предпочтение работодателям, предлагающим гибрид, для баланса жизни.

Предложите мне персональный график

Еще один заметный тренд — индивидуализация рабочего времени. Компании отходят от универсального графика 9–18 и тестируют гибкий старт дня, сокращенные пятницы и асинхронные форматы работы.

Исследования показывают, что возможность начинать работу в промежутке с 7 до 12 часов снижает стресс, повышает продуктивность и помогает сотрудникам лучше совмещать работу с личной жизнью. Особенно ощутим эффект среди родителей маленьких детей и специалистов до 30 лет.

Что уже доказано:

Гибкость графика начала и конца дня повышает контроль над временем, что снижает перегрузку работой и стресс, улучшает восстановление и баланс работы-жизни (work-life balance).

контроль над временем, что снижает перегрузку работой и стресс, улучшает восстановление и баланс работы-жизни (work-life balance). Возможность менять время начала/окончания дня снижает вероятность стресса на 20% и повышает удовлетворенность работой на 62%;

вероятность стресса на 20% и повышает удовлетворенность работой на 62%; Гибкий график показывает снижение выгорания на 25% и рост удовлетворенности работой на 20%.

Для соискателей гибкое начало рабочего дня и индивидуальный график становятся не привилегией, а очередным фактором, влияющим на их выбор работодателя.

Покажите зарплатную вилку

Если раньше компании скрывали диапазоны зарплат, сегодня прозрачность становится конкурентным преимуществом. Сейчас большинство соискателей воспринимают открытые зарплатные вилки как признак честного работодателя.

Практика показывает, что понятные грейды, прозрачные критерии роста и регулярная индексация на 5–7% укрепляют доверие сотрудников и снижают риск ухода. Для поколения Z прозрачность особенно важна: отсутствие понятных правил воспринимается как несправедливость и подрывает мотивацию.