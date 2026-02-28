Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Reuters: Израиль и США ударили по городу Бушир, где расположена АЭС «Бушер»

Портовый город Бушир, расположенный на берегу Персидского залива на западе Ирана, подвергся атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Подробностей об атаке пока нет. Могла ли попасть под удар Бушерская АЭС, где работают российские специалисты, неизвестно. В январе гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что во время прошлогодних ударов США по Ирану территория АЭС была самым безопасным местом в Иране. При этом он отмечал, что Россия готова провести эвакуацию персонала, если это будет необходимо.

Израиль и США атаковали Иран: онлайн

Неприкосновенность АЭС «Бушер» в Иране обеспечивается ее статусом гражданского объекта, находящегося под контролем МАГАТЭ.

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters / Rami Shlush / Reuters

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

