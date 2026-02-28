Reuters: Израиль и США ударили по городу Бушир, где расположена АЭС «Бушер»

Портовый город Бушир, расположенный на берегу Персидского залива на западе Ирана, подвергся атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Подробностей об атаке пока нет. Могла ли попасть под удар Бушерская АЭС, где работают российские специалисты, неизвестно. В январе гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что во время прошлогодних ударов США по Ирану территория АЭС была самым безопасным местом в Иране. При этом он отмечал, что Россия готова провести эвакуацию персонала, если это будет необходимо.

Неприкосновенность АЭС «Бушер» в Иране обеспечивается ее статусом гражданского объекта, находящегося под контролем МАГАТЭ.