Израиль и США ударили по семи городам Ирана

Израиль и США нанесли удары, как минимум, по семи иранским городам. По информации Tasnim, помимо Тегерана, взрывы произошли в городах Лурестан, Кум, Кередж, Керманшах и Тебриз. Также сообщается об ударе по Исфахану, где расположен один из ядерных объектов.

Взрыв в Тегеране после ударов США и Израиля Фото: AP Жители Тегерана бегут в укрытие после взрывов Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Граффити с надписью «Долой США» в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Тегеран после ударов Израиля и США Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль назвал удар по Ирану «превентивным». США подтвердили свое участие в операции.

Власти Ирана пообещали провести ответную атаку на Израиль. Израильское воздушное пространство закрыто. Также небо закрыл Ирак.