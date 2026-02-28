Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Израиль и США ударили по семи городам Ирана

Израиль и США нанесли удары, как минимум, по семи иранским городам. По информации Tasnim, помимо Тегерана, взрывы произошли в городах Лурестан, Кум, Кередж, Керманшах и Тебриз. Также сообщается об ударе по Исфахану, где расположен один из ядерных объектов.

Фото: AP

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Vahid Salemi / AP

Взрыв в Тегеране после ударов США и Израиля

Фото: AP

Жители Тегерана бегут в укрытие после взрывов

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Граффити с надписью «Долой США» в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Тегеран после ударов Израиля и США

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль назвал удар по Ирану «превентивным». США подтвердили свое участие в операции.

Власти Ирана пообещали провести ответную атаку на Израиль. Израильское воздушное пространство закрыто. Также небо закрыл Ирак.

