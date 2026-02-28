Израиль и США ударили по семи городам Ирана
Израиль и США нанесли удары, как минимум, по семи иранским городам. По информации Tasnim, помимо Тегерана, взрывы произошли в городах Лурестан, Кум, Кередж, Керманшах и Тебриз. Также сообщается об ударе по Исфахану, где расположен один из ядерных объектов.
Израиль назвал удар по Ирану «превентивным». США подтвердили свое участие в операции.
Власти Ирана пообещали провести ответную атаку на Израиль. Израильское воздушное пространство закрыто. Также небо закрыл Ирак.