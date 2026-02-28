Лев зарычал и яростно прыгнул

Иран подвергся полномасштабному нападению. Утром 28 февраля Израиль и США приступили к нанесению ударов по территории Исламской Республики. Это произошло через восемь месяцев после завершения 12-дневной войны, которая была нацелена на уничтожение военных и ядерных объектов Исламской Республики. На этот раз американский президент Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху, объявляя о военной операции (Израиль назвал ее «Львиный рык», а США — «Эпическая ярость»), открыто провозгласили, что цель совместных боевых действий — демонтаж иранской политической системы и передача власти протестующим. Первая волна ударов была нацелена именно на уничтожение иранских политических и военных лидеров.

Вся власть — протестующим

Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана утром 28 февраля — через два дня после третьего раунда американо-иранских переговоров в Женеве. Из Швейцарии группа американских переговорщиков во главе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вернулась без видимых результатов. «Меня не устраивает тот факт, что они не желают дать нам то, что нам необходимо,— посетовал вечером 27 февраля Дональд Трамп, комментируя занятую иранской стороной позицию.— Посмотрим, что будет. Меня не устраивает, как они ведут переговоры... Было бы замечательно, если бы они вели переговоры добросовестно и по совести, но пока им это не удается».

Первым о начале операции против Ирана утром 28 февраля объявил его главный региональный противник — Израиль. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по «десяткам военных целей» на территории Ирана «в рамках широкой, скоординированной и совместной операции против режима». «В предшествующие удару месяцы между ЦАХАЛом и американскими военными проводилось тесное и совместное планирование, что позволило провести массированный удар в полной синхронизации и координации между двумя армиями,— сообщили израильские военные.— ЦАХАЛ во всех своих подразделениях провел тщательную и длительную подготовку к этой операции в плане как обороны, так и нападения».

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху напомнил, что Исламская Республика Иран с момента своего основания в 1979 году поставила уничтожение Израиля своей официальной целью. Он заявил, что новая израильская операция, которая получила название «Львиный рык», направлена на демонтаж иранской политической системы. «Нельзя дать этому кровожадному террористическому режиму возможность вооружиться ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству,— сказал глава правительства.— Наши совместные (с США.— “Ъ”) действия создадут условия, чтобы храбрый иранский народ смог взять свою судьбу в свои руки». Он призвал все этническое группы, населяющие Иран, «сбросить иго тирании и построить свободный и миролюбивый Иран».

С такими же призывами чуть позже выступил и Дональд Трамп. «От Ливана до Йемена и от Сирии до Ирака (иранский.— “Ъ”) режим вооружал, обучал и финансировал террористические группировки, которые покрыли землю кровью и кишками,— сказал американский лидер в своем обращении.— Иран — крупнейший в мире государственный спонсор терроризма, и совсем недавно он убил десятки тысяч собственных граждан на улицах во время протестов». Отдельно глава Белого дома обвинил Тегеран в стремлении получить ядерное оружие. «Они попытались восстановить свою ядерную программу и продолжить разработку ракет большой дальности, которые теперь могут угрожать нашим очень хорошим друзьям и союзникам в Европе, нашим вооруженным силам, дислоцированным за рубежом, и которые вскоре могут достичь территории США»,— сказал он.

Дональд Трамп напрямую обратился к иранским силовикам — членам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), армии и правоохранителям — с призывом сложить оружие. Нашлись у него слова и для протестующих. «Наконец обращаюсь сегодня к великому, гордому народу Ирана: час вашей свободы настал,— подчеркнул президент США.— Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. На улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, свергните ваше правительство. Оно будет в ваших руках. Это, вероятно, будет ваш единственный шанс на протяжении поколений».

Первая волна ударов, как утверждают израильские официальные лица, была нацелена на высшее руководство Ирана: верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана, который де-факто является главой исполнительной власти. Спутниковые снимки, которые были распространены американскими СМИ, зафиксировали серьезные разрушения на территории тегеранской резиденции аятоллы Хаменеи. В круг первоначальных целей, по данным израильских СМИ, входил и советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Как уточняют израильские чиновники, в рамках совместных боевых действий Израиль намерен сосредоточиться на уничтожении иранских ракетных хранилищ, объектов оборонной промышленности и пусковых установок. Сейчас Тегеран, по данным разведки, располагает арсеналом в более чем 2 тыс. ракет. Они дислоцированы в разных частях страны. Американские силы, со своей стороны, должны взять на себя работу по демонтажу ядерной инфраструктуры Исламской Республики, а также уничтожению бункеров, где могут укрываться иранские военные и политические лидеры.

Остановить льва

После пары часов шока Иран попытался отреагировать на удары максимально жестко, направив ракеты и дроны в сторону не только Израиля, но и стран Персидского залива, где располагаются военные базы США. Атакам подверглись ОАЭ, Бахрейн, Катар, Иордания и Кувейт.

«Народ Ирана гордится тем, что сделал все возможное, чтобы предотвратить войну,— заявил иранский МИД в связи с начавшимися боевыми действиями.— Так же, как мы были готовы к переговорам, мы как никогда готовы защищать иранский народ».

В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что удары по Тегерану и «некоторым другим городам, вероятно, продолжатся», и призвал мирных жителей эвакуироваться в другие районы, где они будут чувствовать себя в безопасности. Власти не уточнили, что это за районы. Высший совет национальной безопасности также проинформировал, что школы и университеты в стране будут закрыты до особого уведомления, но банковские услуги останутся доступными. Иранские государственные ведомства будут «работать на 50 процентов», отметили власти.

Ряд союзных к Ирану радикальных группировок в регионе пообещали выступить против Израиля и США. В их числе —шиитские вооруженные формирования Ирака и йеменское движение «Ансар Аллах». Ливанская группировка «Хезболла» продемонстрировала нерешительность — вероятно, из-за превентивных ударов ЦАХАЛа по ее позициям в Южном Ливане еще до начала операции «Львиный рык».

То, что последствия американо-израильской операции могут нести опасность для всего Ближнего Востока, отметил в своем заявлении МИД России. «Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе,— указало ведомство, комментируя удары по Ирану.— Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства».

Российские и зарубежные эксперты об атаке на Иран Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН: «Израиль готовился (к предстоящей войне.— “Ъ”) лучше, он даже не скрывает это… Все военно-морские силы США, которые там (в регионе Ближнего Востока.— “Ъ”) сконцентрированы, это прежде всего эсминцы, которые сопровождают авианосцы. Они имеют великолепную систему противоракетной обороны. Безусловно, они окажут Израилю содействие в нейтрализации этого (ответного.— “Ъ”) удара». Юрий Лямин, старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий: «То, что вероятность войны высокая, в этот раз иранское руководство полностью осознавало… При этом вероятность гибели в ходе начальных атак кого-то из иранского высшего политического и военного руководства все равно может быть достаточно высокой. Многие среди них (иранских лидеров.— “Ъ”) не боятся и готовы к мученической смерти, но обратной стороной этого является пренебрежение мерами личной безопасности». Елена Супонина, эксперт по Ближнему Востоку: «Возможны ли сейчас переговоры с Дональдом Трампом и какое-то соглашение? Как и прошлым летом, переговоры, которые он вел с Ираном, на самом деле стали прикрытием для подготовки военной операции. И, как того хотели американцы, первыми начали не они, а израильтяне. По сценарию, существовавшему параллельно переговорам, США должны были подключиться к этим ударам. Сейчас о соглашении уже не может быть речи, потому что иранцы в условиях прямой угрозы не могут вести переговоры». Алон Пинкас, бывший консул Израиля в Нью-Йорке: «Это (полномасштабная операция против Ирана.— “Ъ”) давняя фантазия Нетаньяху. У него есть для этого политические причины и предлоги: изменение в нарративах вокруг катастрофы 7 октября (вторжения группировки "Хамас" на юг Израиля в 2023 году.— “Ъ”) и отвлечение внимания от своего судебного процесса и предстоящих выборов. За последний год (со стороны господина Нетаньяху.— “Ъ”) были попытки использовать… Трампа, чтобы развязать крупную войну». Раз Циммт, директор исследовательской программы «Иран и шиитская ось» израильского Института национальной безопасности (INSS): «Даже масштабная воздушная кампания вряд ли сможет сокрушить Исламскую Республику и создать жизнеспособную альтернативу без активного участия миллионов иранских граждан. Остается неясным, стали бы они снова рисковать жизнью, прежде чем прийти к выводу о наличии реальных перспектив позитивных перемен. Однако если удары будут включать в себя устранение высокопоставленных лиц в политическом и силовом руководстве Ирана… вероятность подрыва основ режима возрастет». Николь Граевски, доцент Центра международных исследований парижского университета Sciences Po: «Ядерная тематика (в обвинениях против Ирана.— “Ъ”) сохраняется не потому, что она отражает реальную ситуацию на местах. Скорее, упоминание ядерной программы Ирана представляет собой наиболее приемлемое на международном уровне и приемлемое внутри страны обоснование военной кампании, которая, вероятно, преследует более широкие цели, такие как окончательное ослабление Исламской Республики, ликвидация ее региональной силы и, возможно, смена режима путем истощения».

