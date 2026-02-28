До 85 выросло число погибших при ударе по иранской школе

При ударе США и Израиля по школе для девочек в иранском Минабе погибли 85 человек. Об этом сообщило Tasnim со ссылкой на местные власти. До этого было известно о 60 погибших.

Школа находится в провинции Хормозган на юге Ирана. Она попала под удар во время атаки США и Израиля по иранской территории. По данным Tasnim, при ударе по школе пострадали 92 человека. Под завалами остаются люди. Операции по поиску и спасению продолжаются.

Сегодня США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по 20 провинциям республики, атаковали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть. По данным КСИР, не менее 200 американских военнослужащих были убиты или ранены при ответных ударах исламской республики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».