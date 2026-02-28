Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
До 85 выросло число погибших при ударе по иранской школе

При ударе США и Израиля по школе для девочек в иранском Минабе погибли 85 человек. Об этом сообщило Tasnim со ссылкой на местные власти. До этого было известно о 60 погибших.

Школа находится в провинции Хормозган на юге Ирана. Она попала под удар во время атаки США и Израиля по иранской территории. По данным Tasnim, при ударе по школе пострадали 92 человека. Под завалами остаются люди. Операции по поиску и спасению продолжаются.

Сегодня США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по 20 провинциям республики, атаковали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть. По данным КСИР, не менее 200 американских военнослужащих были убиты или ранены при ответных ударах исламской республики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфу, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфу, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

