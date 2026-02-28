Россия и Китай созвали срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Ирану

По инициативе России и Китая Совет безопасности ООН проведет срочное заседание из-за ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН в Telegram-канале.

Заседание начнется в 16:00 по Нью-Йорку (в полночь на 1 марта по Москве). Постпредство России назвало действия США и Израиля «прямым нарушением основополагающих принципов и норм международного права». Экстренное заседание также созвали Франция, Бахрейн и Колумбия, уточнили в российском постпредстве.

«В ходе заседания СБ будем требовать от США и Израиля немедленно прекратить противоправные и эскалационные действия и встать на путь политико-дипломатического урегулирования»,— заявили в постпредстве.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Президент США Дональд Трамп призвал иранских военнослужащих сложить оружие и получить «иммунитет» или же умереть. Под удар попали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера республики Али Хаменеи. По данным израильского 12-го канала, Али Хаменеи с большой долей вероятности погиб. Иранские власти утверждают, что высшие руководители страны, в том числе военные, не пострадали.

