Более 20 иранских провинций подверглись атакам США и Израиля

США и Израиль атаковали более 20 провинций Ирана, сообщил Mehr представитель Красного Полумесяца Ирана.

До этого стало известно о ракетных ударах по городам Ирана, где расположены ядерные объекты. Среди них — Исфахан и Бушир. В городе Минаб в провинции Хормозган было разрушено здание школы — погибли десятки детей.

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Президент США Дональд Трамп призвал иранских военнослужащих сложить оружие и получить «иммунитет» или же умереть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».

