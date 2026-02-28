Более 20 иранских провинций подверглись атакам США и Израиля

США и Израиль атаковали более 20 провинций Ирана, сообщил Mehr представитель Красного Полумесяца Ирана.

До этого стало известно о ракетных ударах по городам Ирана, где расположены ядерные объекты. Среди них — Исфахан и Бушир. В городе Минаб в провинции Хормозган было разрушено здание школы — погибли десятки детей.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Президент США Дональд Трамп призвал иранских военнослужащих сложить оружие и получить «иммунитет» или же умереть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».