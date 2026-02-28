Главные новости за 28 февраля. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростовской области планируют расширить сотрудничество с Народной Республикой Бангладеш. Предприниматели Бангладеш планируют направить средства на реализацию в области сельхозпроектов. Речь идет в том числе и о создании тепличных хозяйств. Республика также заинтересована в увеличении поставок пшеницы, чечевицы и подсолнечного масла.

Волгодонский районный суд на 30 суток приостановил работу кафе «Лаваш» в одном из ТРЦ Волгодонска. После того, как сообщение об отравлении 20 человек появилось в ряде СМИ, специалисты Роспотребнадзора проверили помещения кафе, которое принадлежит частному предпринимателю.

В Ростовской области со 2 по 8 марта ожидаются кратковременные отключения теле- и радиовещания. Перебои в вещании ожидаются в промежуток с 8:40 по 12:40 по мск.

В Аксайском районе полицейские задержали местного жителя, угнавшего «Газель» и устроившего на ней ДТП. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст.166 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Ростове-на-Дону 15-летний подросток попал в больницу после падения в пассажирском автобусе. ДТП случилось вечером 27 февраля на Ворошиловском проспекте. 35-летний водитель автобуса №38 (Темерник—Главный автовокзал) слишком резко тронулся с места, из-за чего несовершеннолетний пассажир упал.