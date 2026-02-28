Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове подросток попал в больницу после падения в автобусе

В Ростове-на-Дону 15-летний подросток попал в больницу после падения в пассажирском автобусе. ДТП случилось вечером 27 февраля на Ворошиловском проспекте, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса №38 (Темерник—Главный автовокзал) слишком резко тронулся с места, из-за чего несовершеннолетний пассажир упал.

В результате подростка доставили в больницу.

Мария Хоперская

