Житель Аксайского района угнал «Газель» и устроил ДТП
В Аксайском районе полицейские задержали местного жителя, угнавшего «Газель» и устроившего на ней ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
В полиции обратился владелец транспортного средства. Он припарковал «Газель» около магазина и отошел за покупками. Ключ автомобилист оставил ключ в замке зажигания. Когда потерпевший вернулся, машины уже не было.
Местонахождение автомобиля установили быстро. Выяснилось, что злоумышленник приехал в Ростов-на-Дону, где спровоцировал аварию. В результате ДТП никто не пострадал. Угонщик попытался скрыться, но не успел. Его задержали.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст.166 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.