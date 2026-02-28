Житель Аксайского района угнал «Газель» и устроил ДТП

В Аксайском районе полицейские задержали местного жителя, угнавшего «Газель» и устроившего на ней ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

В полиции обратился владелец транспортного средства. Он припарковал «Газель» около магазина и отошел за покупками. Ключ автомобилист оставил ключ в замке зажигания. Когда потерпевший вернулся, машины уже не было.

Местонахождение автомобиля установили быстро. Выяснилось, что злоумышленник приехал в Ростов-на-Дону, где спровоцировал аварию. В результате ДТП никто не пострадал. Угонщик попытался скрыться, но не успел. Его задержали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст.166 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мария Хоперская