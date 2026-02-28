До 60 выросло число погибших при ударе по школе для девочек в Иране

Не менее 60 школьников погибли, еще 80 человек пострадали при ударе по школе для девочек в иранском городе Минаб. Об этом заявил представитель Минздрава республики.

В соцсети X Хосейн Керманпур предположил, что число погибших может вырасти по мере разбора завалов. Ранее сообщалось о 40 погибших.

Школа находится в провинции Хормозган на юге Ирана. Она попала под удар во время атаки США и Израиля по иранской территории. По данным Fars, до 60 человек могут находиться под завалами. Mehr приводит слова губернатора Минаба, который утверждает, что под завалами находятся 53 человека.

Сегодня США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Воздушные удары были нанесены, в том числе, по Исфахану и Буширу, где расположены ядерные объекты. В МИД РФ заявили, что Вашингтон и Тель-Авив прикрываются «мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием».

Президент США Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть.