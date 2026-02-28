Название операции Израиля и США против Ирана изменили по требованию Нетаньяху
Операция Израиля против Ирана получила название «Рычание льва»
Совместная военная операция Израиля и США против Ирана с израильской стороны получила название «Рычание льва». С американской — «Эпическая ярость» (epic fury), сообщили в Пентагоне.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
По данным израильского портала newsru.co.il, изначально операцию ЦАХАЛа назвали «Щит Иегуды». Однако позже было объявлено, что по решению премьер-министра Беньямина Нетаниягу ее переименовали в «Рычание льва».
По данным СМИ, воздушные удары были нанесены по семи городам Ирана, включая Тегеран и Исфахан, где расположен ядерный объект. Также местные СМИ сообщают об ударе по портовому городу Бушер. Президент США предложил иранской армии сдаться или умереть.