Название операции Израиля и США против Ирана изменили по требованию Нетаньяху

Совместная военная операция Израиля и США против Ирана с израильской стороны получила название «Рычание льва». С американской — «Эпическая ярость» (epic fury), сообщили в Пентагоне.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

По данным израильского портала newsru.co.il, изначально операцию ЦАХАЛа назвали «Щит Иегуды». Однако позже было объявлено, что по решению премьер-министра Беньямина Нетаниягу ее переименовали в «Рычание льва».

По данным СМИ, воздушные удары были нанесены по семи городам Ирана, включая Тегеран и Исфахан, где расположен ядерный объект. Также местные СМИ сообщают об ударе по портовому городу Бушер. Президент США предложил иранской армии сдаться или умереть.