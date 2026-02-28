Трамп предложил армии Ирана сдаться или умереть

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военнослужащих сложить оружие, взамен им гарантируется «иммунитет». В противном случае их ждет «верная смерть», добавил американский лидер.

В результате военной операции США смогут добиться гарантий того, что Иран не обзаведется ядерным оружием. Также будут уничтожены иранский ВПК и военно-морской флот, добавил он.

Израиль подтвердил, что утренняя атака на Иран была подготовлена совместно с США. По словам американских чиновников, американцы наносят удары с моря и с воздуха. Атакованы объекты, как минимум, в семи городах, включая столицу, Тегеран, и Исфахан, где расположен один из ядерных объектов.

Жителей Ирана американский президент призвал воспользоваться моментом и свергнуть режим.