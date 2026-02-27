Экс-мэр Режа стал замглавы «Сафьяновской меди» после отставки по утрате доверия

Бывший глава Режа Иван Карташов получил должность заместителя директора «Сафьяновской меди» после ухода с поста заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области в декабре 2025 года, рассказали «Ъ-Урал» два осведомленных источника. Один из собеседников подчеркнул, что экс-мэр продолжает руководить местным отделением «Единой России» в качестве секретаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Карташов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Иван Карташов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Сафьяновская медь» занимается подземной добычей комплексной медной руды и флюсового известняка на Сафьяновском медно-колчеданном месторождении в 9 км от Режа. Как сказано на сайте предприятия, ее доля в общероссийской добыче медьсодержащих руд составляет 3%. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2023 году выручка компании составила 8,9 млрд руб., убыток — 1,3 млрд руб.

Иван Карташов возглавлял Реж с 2019 года. Во время его руководства Режевская городская прокуратура выявила, что градоначальник допустил конфликт интересов. По данным надзорного ведомства, с момента выступления в должность и до октября 2023 года он назначил себе премии и надбавки за особые условия ежемесячно в максимальном размере без решения депутатов местной думы. «Недобросовестным поведением Ивана Карташова бюджету округа причинен ущерб, указанное лицо получило необоснованное обогащение»,— говорится в материалах Свердловского областного суда.

Как следует из решения Режевского городского суда, мэр незаконно получил выплаты в размере: 441,3 тыс. руб. (в 2019 году), 799,2 тыс. руб. (в 2020-м), 874,3 тыс. руб. (в 2021-м), в 801,2 тыс. руб. (в 2022-м) и 485,5 тыс. руб. (в 2023-м). «Всего на общую сумму 2 880 300,68 руб.»,— сказано в документе.

В сентябре 2024 года прокуратура внесла в думу Режа представление об устранении нарушений и потребовала рассмотреть вопрос о досрочной отставке Ивана Карташова в связи с утратой доверия. Депутаты приняли документ к сведению, однако отказались принимать конкретные меры. В марте 2025 года дума вновь рассмотрела вопрос об увольнении Ивана Карташова, однако в связи с поступившим от него заявлением об уходе по собственному желанию. Просьбу единогласно поддержали все 15 из 20 депутатов, присутствующие на заседании. Прокуратора выступила против решения дума и подала к ней иск о признании бездействия незаконным, но Режевской городской суд не стал удовлетворять ее требования, после чего надзорное ведомство обратилось в Свердловский областной суд.

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда в декабре установила, что прокуратуре бело «необоснованно отказано» в удовлетворении иска. «Своим бездействием, связанным с непринятием решения о досрочном прекращении полномочий Ивана Карташова в связи с утратой доверия, режевская дума освободила его от предусмотренной законом ответственности за непринятие мер к предотвращению конфликта интересов, ей не исполнила обязанность по противодействию коррупции в пределах своих полномочий»,— говорится в апелляционном определении.

По итогам рассмотрения дела судебная коллегия определила отменить решение первой инстанции и признать Ивана Карташова покинувшим пост мэра в связи с утратой доверия. Иван Карташов, который после увольнения занял должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области, в том же месяце написал заявление об уходе с поста.

До избрания мэром Режа Иван Карташов с 1991 года работал учеником помощника машиниста экскаватора на Хвощевском карьере Режского никелевого завода, в 2006 году был утвержден главным инженером «Сафьяновской меди», должность которого занимал до 2019 года. С 2008 года избирался в думу Режа. На досрочных выборах депутатов в 2016 году получил наибольшую поддержку в многомандатном избирательном округе №4 — за кандидата от «Единой России» проголосовали 1 858 голосов избирателей.

Ивана Карташова на посту главы Режа сменил заместитель начальника отдела аудита и технологического сопровождения компании «Уралмеханобр» Евгений Чепчугов. Депутаты думы города смогли утвердить его мэром только с четвертой попытки. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Чепчугов рассказал, что намерен решить проблемы в ЖКХ и в социальной сфере. «Виденье этого есть. Стоит задача вернуть разъехавшееся население за счет развития инфраструктуры и создания комфортной городской среды. Находясь в 70 км от Екатеринбурга и имея такие природные богатства, потенциал, стыдно быть в аутсайдерах»,— подчеркнул тогда он.

Василий Алексеев