Замминистра экономики Свердловской области Карташов отправлен в отставку

Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Иван Карташов освобожден от занимаемой должности сегодня, 30 декабря, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. Он написал заявление по собственному желанию.

Ранее, в начале декабря, он покинул политический совет свердловского регионального отделения «Единой России» (ЕР). Ранее он вошел в политсовет в должности мэра Режа (Свердловская область), которую оставил в марте. Позже Свердловский областной суд удовлетворил иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения Ивана Карташова с должности главы Режа.

В марте Режевская дума приняла решение о прекращении полномочий Ивана Карташова в связи с его отставкой по собственному желанию. Прокуратура обжаловала такое решение. «Основанием иска послужило то, что глава округа не выполнил свои обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, что является требованием антикоррупционного законодательства» ,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Облсуд согласился с позицией прокурора и отменил решение думы от 19 марта. В результате полномочия Ивана Карташова были прекращены досрочно из-за утраты доверия.

Отметим, в ноябре депутаты с четвертого раза избрали нового главу Режа. Им стал Евгений Чепчугов. Его кандидатуру поддержали 16 депутатов из 17 присутствующих.

