Прокуратура попыталась оспорить отставку мэра Режа по собственному желанию

Свердловская прокуратура попыталась оспорить отставку главы Режевского муниципального округа Ивана Карташова по собственному желанию, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Режевской городской суд оставил решение муниципальной думы без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство заявляло, что Иван Карташов должен был покинуть пост в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры, он не исполнил обязанность установленную антикоррупционным законодательством.

Решение не вступило в законную силу и может быть оспорено в Свердловском областном суде.

Напомним, Иван Карташов ушел в отставку в марте этого года, он возглавлял Реж с 2019 года. Выборы мэра должны были состояться 21 июля, однако были сорваны, поскольку из необходимых для достижения кворума 14 депутатов думы на заседание явились только 12. На следующий день врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил на пост врио главы Режевского муниципального округа одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов — Евгения Чепчугова.

Анна Капустина