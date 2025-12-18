Облсуд признал экс-мэра Режа Ивана Карташова утратившим доверие

Свердловский областной суд удовлетворил иск прокуратуры об изменении формулировки увольнения главы Режевского муниципального округа Ивана Карташова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Официальный сайт Режевского муниципального округа Иван Карташов

Фото: Официальный сайт Режевского муниципального округа

В марте Режевская дума приняла решение о прекращении полномочий Ивана Карташова в связи с его отставкой по собственному желанию. Прокуратура обжаловала это решение. «Основанием иска послужило то, что глава округа не выполнил свои обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, что является требованием антикоррупционного законодательства»,— говорится в сообщении.

Облсуд согласился с позицией прокурора и отменил решение думы от 19 марта. В результате полномочия Ивана Карташова были прекращены досрочно из-за утраты доверия, вызванной неисполнением обязанностей, установленных федеральными законами «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Решение вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение шести месяцев.

В настоящий момент господин Карташов занимает должность заместителя министра экономики Свердловской области. В случае, если обжаловать решение суда ему не удастся, его имя будет внесено в реестр лиц, утративших доверие, что повлечет за собой отстранение от дальнейшей государственной или муниципальной службы.

В ноябре депутаты с четвертого раза избрали нового главу Режа. Им стал Евгений Чепчугов. Выборы нового главы Режа трижды срывались из-за отсутствия кворума.

Полина Бабинцева