Депутаты свердловского Режа с четвертой попытки избрали нового главу

В городе Реж (Свердловская область) депутаты выбрали нового мэра. Им стал Евгений Чепчугов, ранее временно исполнявший обязанности главы города. Его кандидатуру поддержали 16 депутатов из 17 присутствующих, один воздержался, сообщил источник «Ъ-Урал».

Евгений Чепчугов вскоре официально вступит в должность. Напомним, должность главы Режа стала вакантной в марте, когда мэр Иван Карташов перешел на работу в свердловское правительство. Выборы нового главы Режа трижды срывались из-за отсутствия кворума. Помимо господина Чепчугова на должность мэра претендовала директор школы №27 в селе Арамашка Ирина Гаренских.

После первой неудачной попытки и. о. губернатора Денис Паслер назначил Чепчугова временно исполняющим обязанности главы. Сам господин Паслер заявлял, что не видит в Реже «проблемной точки».

Василий Алексеев, Мария Игнатова