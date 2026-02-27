Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 28 февраля — 1 марта
26 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых мелодрама «Кутюр» с Анджелиной Джоли в главной роли и китайский исторический боевик «Фантом Убийцы». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Кутюр
- Режиссер: Алис Винокур
- В ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гийом Марбек, Элла Румпф, Геранс Марилье, Венсан Линдон
- Жанр: драма, мелодрама / Франция, США / 106 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Алис Винокур, сама написавшая сценарий картины, по ее словам, хотела показать модную индустрию с точки зрения женщин и героинь из рабочего класса, а не мужчин — креативных директоров, от лица которых "обычно ведется повествование в фильмах о моде"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Подмодный мир».
Фантом убийцы
- Режиссер: Чжоу Цзюцинь
- В ролях: Ван Мин, Рэй Лю, Го Цзиньхао, Ван Ди, Райан Ко, Элтон Тан
- Жанр: боевик, драма, военный, история / Китай / 94 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «К эпохе гражданских войн и войн с Японией китайское кино относится чуть ли не с молитвенной серьезностью, даже когда реальность слегка подкорректирована: десятки миллионов погибших обязывают. На этом фоне "Фантом убийцы" сначала кажется полной дичью с точки зрения истории, пусть и дичью увлекательной. Однако, надо же, именно эта вампука основана на фактах…».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Треш японским оккупантам».
Человек, который смеется
- Режиссер: Владимир Котт
- В ролях: Евгений Цыганов, Степан Девонин, Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович
- Жанр: комедия / Россия / 97 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках Дмитрия по неосторожности ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и "огорчить" Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино».
Гигант
- Режиссер: Роуэн Этейл
- В ролях: Пирс Броснан, Кэтерин Дау Блайтон, Остин Хэйнс, Амир Эль-Масри, Изабель Бонфрер, Дорен Джон Фармер
- Жанр: драма, спорт / Великобритания / 110 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «История пути боксера Насима "Принца" Хамеда к чемпионскому титулу и его судьбоносного союза с Бренданом Инглом, наставником, чья уникальная стратегия превратила никому не известного юнца в звезду мирового бокса».
Цинга
- Режиссер: Владимир Головнев
- В ролях: Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Тамара Куйбина, Герасим Васильев, Георгий Бессонов
- Жанр: триллер / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 26 февраля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Послушник Федор сопровождает отца Петра на Полярный Урал с официальной миссией — убедить оленеводов принять таинство крещения. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют "край земли". И путникам здесь совсем не рады».
Король и Шут. Навсегда
- Режиссер: Рустам Мосафир
- В ролях: Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт, Илья Гришин
- Жанр: фэнтези, комедия, драма / Россия / 119 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинокритик Константин Баканов: «Время от времени в суровой киномешанине появляются наивно-назидательные вставки, как из воспитательного пособия для младших школьников: "В одиночку никогда не победить! Только дружба и чистое сердце!" Видимо, создавая тотальную психоделическую панк-анархию на экране, авторы фильма вспомнили и старое доброе "идейно-воспитательное значение" кинематографа».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «"Король и Шут" прижились на том свете».
Красавица
- Режиссер: Антон Богданов
- В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев
- Жанр: приключения, драма, военный / Россия / 103 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Местами создатели фильма перегибают с пафосом (особенно свирепствует композитор Юрий Потеенко), слишком уж сильно давят на слезные железы зрителя или прибегают к самым трафаретным сюжетным ходам из всех возможных».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Спасти рядового бегемота».
Молчаливый друг
- Режиссер: Ильдико Эньеди
- В ролях: Тони Люн Чу-Вай, Леа Сейду, Луна Ведлер, Энзо Брумм, Сильвестр Грот, Юн Хуан
- Жанр: драма, история, биография / Германия, Венгрия, Франция, Китай / 147 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сюжетные линии иллюстрируют эволюцию как бы научных методов познания души растений. Но именно что «как бы», поскольку все штудии героев сводятся к полумистическим спекуляциям на тему единения с природой и того, кто за кем наблюдает: люди за деревьями или деревья за людьми».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Древесинема».
Гуантанамера
- Режиссер: Сергей Мокрицкий
- В ролях: Александра Тулинова, Сергей Шакуров, Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте, Тереза Диуро, Влада Ерофеева
- Жанр: боевик, приключения / Россия / 112 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Неуклюжая интрига, сочиненная шестью сценаристами вертится вокруг секретного документа из пролога. Но фильм больше напоминает репортаж из советских телепередач "Клуб кинопутешествий" и "Международная панорама", только здесь оператор сильнее фиксируется на женских попах в коротких шортиках и юбочках».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тропик краха».
Любовный апокалипсис
- Режиссер: Энн Эмон
- В ролях: Патрик Ивон, Пайпер Перабо, Жиль Рено, Элизабет Мажерен, Леона Сон, Эрик К. Булианн
- Жанр: мелодрама, комедия / Канада / 100 мин.
- В прокате: с 19 февраля
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Адам — добросердечный владелец питомника. Сверхчувствительный и находящийся на грани депрессии, он скрывает свои экзистенциальные страхи от окружающих, и позволяет своей молодой помощнице пользоваться его добродушием. Чтобы побороть свои страхи, связанные с глобальным изменением климата, Адам заказывает терапевтическую солнечную лампу. Обратившись в службу технической поддержки производителя лампы, он знакомится с Тиной, лучезарной женщиной, чей голос рассеивает все его тревоги».