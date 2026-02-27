Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 28 февраля — 1 марта

26 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых мелодрама «Кутюр» с Анджелиной Джоли в главной роли и китайский исторический боевик «Фантом Убийцы». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Кутюр
Фантом убийцы
Человек, который смеется
Гигант
Цинга
Король и Шут. Навсегда
Красавица
Молчаливый друг
Гуантанамера
Любовный апокалипсис
Кутюр (Coutures, 2025)

Кутюр

  • Режиссер: Алис Винокур
  • В ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гийом Марбек, Элла Румпф, Геранс Марилье, Венсан Линдон
  • Жанр: драма, мелодрама / Франция, США / 106 мин.
  • В прокате: с 26 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Алис Винокур, сама написавшая сценарий картины, по ее словам, хотела показать модную индустрию с точки зрения женщин и героинь из рабочего класса, а не мужчин — креативных директоров, от лица которых "обычно ведется повествование в фильмах о моде"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Подмодный мир».

Фантом убийцы (An sha, 2025)

Фантом убийцы

  • Режиссер: Чжоу Цзюцинь
  • В ролях: Ван Мин, Рэй Лю, Го Цзиньхао, Ван Ди, Райан Ко, Элтон Тан
  • Жанр: боевик, драма, военный, история / Китай / 94 мин.
  • В прокате: с 26 февраля

Кинокритик Михаил Трофименков: «К эпохе гражданских войн и войн с Японией китайское кино относится чуть ли не с молитвенной серьезностью, даже когда реальность слегка подкорректирована: десятки миллионов погибших обязывают. На этом фоне "Фантом убийцы" сначала кажется полной дичью с точки зрения истории, пусть и дичью увлекательной. Однако, надо же, именно эта вампука основана на фактах…».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Треш японским оккупантам».

Человек, который смеется (2026)

Человек, который смеется

  • Режиссер: Владимир Котт
  • В ролях: Евгений Цыганов, Степан Девонин, Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович
  • Жанр: комедия / Россия / 97 мин.
  • В прокате: с 26 февраля

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках Дмитрия по неосторожности ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и "огорчить" Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино».

Гигант (Giant, 2025)

Гигант

  • Режиссер: Роуэн Этейл
  • В ролях: Пирс Броснан, Кэтерин Дау Блайтон, Остин Хэйнс, Амир Эль-Масри, Изабель Бонфрер, Дорен Джон Фармер
  • Жанр: драма, спорт / Великобритания / 110 мин.
  • В прокате: с 26 февраля

Кинопрокатчик «Парадиз»: «История пути боксера Насима "Принца" Хамеда к чемпионскому титулу и его судьбоносного союза с Бренданом Инглом, наставником, чья уникальная стратегия превратила никому не известного юнца в звезду мирового бокса».

Цинга (2025)

Цинга

  • Режиссер: Владимир Головнев
  • В ролях: Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Тамара Куйбина, Герасим Васильев, Георгий Бессонов
  • Жанр: триллер / Россия / 90 мин.
  • В прокате: с 26 февраля

Кинопрокатчик «Вольга»: «Послушник Федор сопровождает отца Петра на Полярный Урал с официальной миссией — убедить оленеводов принять таинство крещения. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют "край земли". И путникам здесь совсем не рады».

Король и Шут. Навсегда (2026)

Король и Шут. Навсегда

  • Режиссер: Рустам Мосафир
  • В ролях: Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт, Илья Гришин
  • Жанр: фэнтези, комедия, драма / Россия / 119 мин.
  • В прокате: с 19 февраля

Кинокритик Константин Баканов: «Время от времени в суровой киномешанине появляются наивно-назидательные вставки, как из воспитательного пособия для младших школьников: "В одиночку никогда не победить! Только дружба и чистое сердце!" Видимо, создавая тотальную психоделическую панк-анархию на экране, авторы фильма вспомнили и старое доброе "идейно-воспитательное значение" кинематографа».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «"Король и Шут" прижились на том свете».

Красавица (2025)

Красавица

  • Режиссер: Антон Богданов
  • В ролях: Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев
  • Жанр: приключения, драма, военный / Россия / 103 мин.
  • В прокате: с 19 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Местами создатели фильма перегибают с пафосом (особенно свирепствует композитор Юрий Потеенко), слишком уж сильно давят на слезные железы зрителя или прибегают к самым трафаретным сюжетным ходам из всех возможных».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Спасти рядового бегемота».

Молчаливый друг (Stille Freundin, 2025)

Молчаливый друг

  • Режиссер: Ильдико Эньеди
  • В ролях: Тони Люн Чу-Вай, Леа Сейду, Луна Ведлер, Энзо Брумм, Сильвестр Грот, Юн Хуан
  • Жанр: драма, история, биография / Германия, Венгрия, Франция, Китай / 147 мин.
  • В прокате: с 19 февраля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Сюжетные линии иллюстрируют эволюцию как бы научных методов познания души растений. Но именно что «как бы», поскольку все штудии героев сводятся к полумистическим спекуляциям на тему единения с природой и того, кто за кем наблюдает: люди за деревьями или деревья за людьми».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Древесинема».

Гуантанамера (2026)

Гуантанамера

  • Режиссер: Сергей Мокрицкий
  • В ролях: Александра Тулинова, Сергей Шакуров, Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте, Тереза Диуро, Влада Ерофеева
  • Жанр: боевик, приключения / Россия / 112 мин.
  • В прокате: с 19 февраля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Неуклюжая интрига, сочиненная шестью сценаристами вертится вокруг секретного документа из пролога. Но фильм больше напоминает репортаж из советских телепередач "Клуб кинопутешествий" и "Международная панорама", только здесь оператор сильнее фиксируется на женских попах в коротких шортиках и юбочках».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тропик краха».

Любовный апокалипсис (Amour apocalypse, 2025)

Любовный апокалипсис

  • Режиссер: Энн Эмон
  • В ролях: Патрик Ивон, Пайпер Перабо, Жиль Рено, Элизабет Мажерен, Леона Сон, Эрик К. Булианн
  • Жанр: мелодрама, комедия / Канада / 100 мин.
  • В прокате: с 19 февраля

Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Адам — добросердечный владелец питомника. Сверхчувствительный и находящийся на грани депрессии, он скрывает свои экзистенциальные страхи от окружающих, и позволяет своей молодой помощнице пользоваться его добродушием. Чтобы побороть свои страхи, связанные с глобальным изменением климата, Адам заказывает терапевтическую солнечную лампу. Обратившись в службу технической поддержки производителя лампы, он знакомится с Тиной, лучезарной женщиной, чей голос рассеивает все его тревоги».

