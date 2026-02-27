Прокатная десятка

Кинокритик Константин Баканов: «Время от времени в суровой киномешанине появляются наивно-назидательные вставки, как из воспитательного пособия для младших школьников: "В одиночку никогда не победить! Только дружба и чистое сердце!" Видимо, создавая тотальную психоделическую панк-анархию на экране, авторы фильма вспомнили и старое доброе "идейно-воспитательное значение" кинематографа».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «"Король и Шут" прижились на том свете».