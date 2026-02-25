Подмодный мир

В прокат выходит мелодрама «Кутюр» французского режиссера Алис Винокур. Фильм, главную роль в котором сыграла Анджелина Джоли, рассказывает о судьбах трех женщин на фоне Недели высокой моды в Париже. К сожалению Юлии Шагельман, одолженные домом Chanel платья мокли на съемках под дождем совершенно напрасно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У человеческой изнанки модного мира в фильме Алис Винокур по преимуществу женское лицо

Фото: Canal+ [fr]

Максин Уокер (Анджелина Джоли) — независимый кинорежиссер из Нью-Йорка, которая снимает экспериментальные хорроры. Но в Париж она приезжает, чтобы поставить для модного дома Chanel короткометражный фильм, который будет сопровождать дефиле во время Недели высокой моды. В первую же встречу Максин буквально сбивает с ног заказчиков своей невероятно смелой идеей — главной героиней короткометражки станет девушка-вампирша, символизирующая месть женщин за мужское насилие. Что ж, если все замыслы Максин столь же «оригинальны», то ей, пожалуй, стоит покрепче обосноваться в области коммерческих съемок, потому что в мире большого кино ее вряд ли ждет успех.

Ада — начинающая модель из Африки (играет ее модель Аньер Анэй, уже добившаяся успеха и выступающая лицом таких брендов, как Balmain, Dior и Prada). Ее семья сбежала из Южного Судана и обосновалась в Кении, где Ада поступила в медицинский колледж. Но на улице Найроби ее заметил скаут модельного агентства, и теперь она впервые в жизни оказалась в Париже, где, не умея ни позировать, ни ходить по подиуму, будет по какой-то неведомой причине открывать дефиле Chanel (в реальной жизни эта честь обычно достается самым опытным и известным моделям).

И наконец, третья героиня фильма — визажистка Анжель (Элла Румпф), мечтающая стать писательницей. Пока же она мечется с одного показа на другой, в перерывах сочиняет великий французский роман, основанный на ее опыте работы в мире моды, а по вечерам смотрит интервью Маргерит Дюрас, которая советует начинающим авторам не ждать подходящего момента, а просто садиться и начинать писать, иначе какой же вы писатель? Какой писатель Анжель, понятно из отрывков ее сочинений, которые, к сожалению, звучат в фильме. Например, таких: «Их тела трепетали, словно бабочки в луче света, но их юность сгорала в ночи. Для нас они лишь образы. Но однажды они закричат». Скажем прямо — не Пруст и даже не Ромен Роллан.

Есть еще Кристин (Гаранс Марилье), молодая швея в ателье Chanel. Вместе со своими товарками она лихорадочно дошивает платья к дефиле, коля пальцы иголками, в последний момент подгоняя одежду по фигуре модели, задерживаясь в ателье допоздна и засыпая на крыльце. Однако ей авторы быстро перестают уделять внимание, сосредоточившись на трех вышеупомянутых протагонистках.

Алис Винокур, сама написавшая сценарий картины, по ее словам, хотела показать модную индустрию с точки зрения женщин и героинь из рабочего класса, а не мужчин — креативных директоров, от лица которых «обычно ведется повествование в фильмах о моде».

С чего возникла такая мысль, если еще в фильме Роберта Олтмена «Высокая мода» (Pret-a-Porter, 1994) хватало женщин, стоящих на всех ступеньках модной иерархии, от дизайнеров до простых швей, а, например, в комедии «Дьявол носит Prada» (2006) мужчины играли исключительно второстепенные роли? Вопрос этот скорее риторический, но очевидно, что Винокур считает свой «Кутюр» таким же смелым и особенным, как фильмы Максин о девушках-вампирах.

Еще одной приманкой для зрителя служит, конечно, неслучайное совпадение историй Максин и самой Джоли. У героини в начале фильма обнаруживают рак, и ей приходится переживать мысли о смерти и дальнейшей судьбе ее дочери-подростка, а актриса, узнав о своей плохой в онкологическом смысле наследственности, 13 лет назад сделала превентивную мастэктомию. Однако собственный опыт не делает ее игру менее фальшивой и более убедительной. Так же как режиссерский опыт Винокур не бережет ее от совершенно нелепого изображения работы режиссера.

Не помогло «Кутюру» и то, что это первый художественный фильм, для которого дом Chanel распахнул двери своего легендарного шоурума и ателье на улице Камбон, а также позволил использовать свои подиумные наряды. Увы, вся эта высокая мода идет картине так же, как пресловутому жвачному животному — седло.