Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Король и Шут» прижились на том свете

На экраны вышел полнометражный фильм о Горшке и Князе

На киноэкранах — «Король и Шут. Навсегда», продолжение сериала «Король и Шут» с теми же персонажами и исполнителями. Действие происходит после смерти Михаила Горшенева (Горшка), ставшей кульминацией сериала. И тем не менее Горшок в исполнении Константина Плотникова остался главным героем. За первые пять дней проката фильм «Король и Шут. Навсегда» собрал 109,5 млн руб. В них есть и 250 руб. Константина Баканова.

Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Фото: Лунапарк

Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Фото: Лунапарк

Как и в сериале «Король и Шут», вышедшем в 2023-м, в новом фильме, снятом тем же Русланом Мосафиром, действие происходит в двух параллельных реальностях: в нашем привычном мире и в потустороннем. Из-за смерти главного персонажа фэнтези-пространство доминирует и превращается в загробный мир, где Горшок жив. На экране умирает и Князь — второй главный герой, срисованный с экс-вокалиста «КиШа» Андрея Князева (Влад Коноплев). Впрочем, в пространстве фильма смерти и воскрешения — обычное дело. Как и лютые «махачи» с уродцами, упырями и вурдалаками, отрубание рук, голов, вырывание глаз и прочее месиво. Генеральная идея об оживших героях песен группы «Король и Шут», сражающихся с их создателями, перекочевала из сериала в фильм. Рядом с главными героями, как и в сериале,— их дамы сердца, которые тоже телепортируются туда-сюда, иногда ненадолго умирают, но в нужный момент спасают своих любимых или помогают им вспомнить что-нибудь из прошлой жизни.

Действие фильма «нанизывается» на реальное событие — концерт памяти Михаила Горшенева в питерском дворце спорта «Юбилейный» 19 июля 2018 года, где Горшок, умерший за пять лет до этого события, появился в виде голограммы. Концертная 3D-технология, «воскресающая» артистов, в фильме выполняет функцию портала с того света на этот.

«Охренеть голограмма!» — визжит от восторга с экрана фанатка, глядя на телепортировавшегося из загробного фэнтези кумира.

Время от времени в суровой киномешанине появляются наивно-назидательные вставки, как из воспитательного пособия для младших школьников: «В одиночку никогда не победить! Только дружба и чистое сердце!» Видимо, создавая тотальную психоделическую панк-анархию на экране, авторы фильма вспомнили и старое доброе «идейно-воспитательное значение» кинематографа.

Андрей Князев и его жена Агата Нигровская значатся не только персонажами фильма, но и сопродюсерами. Вдова Горшка Ольга Горшенева — нет. Не заметили ее и на премьере, которая состоялась 17 февраля в петербургском кинотеатре «Родина». От Горшеневых были дочь Михаила Александра и его брат Алексей, солист группы «Кукрыниксы».

«Король и Шут»: сказка вместо истории

У тех участников реальных событий, которые числятся в продюсерах, явно была возможность корректировать сценарий, в частности повлиять на расстановку акцентов. Еще после выхода сериала по этому поводу возник скандал: Ольга Горшенева написала в соцсетях, что кинопроизведение «порочит его (Михаила.— “Ъ”) память». Ей ответила Агата Нигровская: «Когда человек сначала подписывает все бумаги, потом не появляется на съемочной площадке, отказывается встречаться со своей актрисой (роль вдовы Горшка сыграла Дарья Мельникова.— “Ъ”), чтобы проконсультировать ее… это выглядит по меньшей мере странно».

Выяснение отношений между родственниками героев байопиков и продюсерами нередко становится «продолжением» сюжета уже за стенами кинотеатров, взять хотя бы «Doors» Оливера Стоуна или «Цоя» Алексея Учителя. Жены музыкантов «Короля и Шута» сами, по сути, входят в число центральных героев картины.

Перенос действия в выдуманный мир позволяет вольно подойти к изображению персонажей и их действий, сместить акценты и при этом избежать обвинений в искажении действительности.

В кинопродукте есть несколько новых персонажей, которых не было в сериале. Например, в фильме появляется линия с бывшим мужем Агаты в исполнении Гоши Куценко, не то художником, не то психиатром, от которого та уходит к положительному герою Князю. Актер не забыл напомнить зрителям о своей многолетней любви к музицированию — в его исполнении звучит «Фокусник» «Короля и Шута». Исполнение не идеальное, но и герой далек от идеала. А главным антагонистом Горшка и Князя в фильме стал Некромант (Илья Гришин), пришедший на экран из песни группы.

Вышел фильм о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»

Вселенная «Короля и Шута» уже очень богата: тут и документальное кино, и шумные успешные выставки, и книги Князя, и мюзикл «Todd» с Михаилом Горшеневым, прокат которого продолжался и после его кончины. Культ «Короля и Шута» в России вполне сопоставим с культом «Кино», и смерти их фронтменов в молодом возрасте, как это ни цинично звучит, только стимулируют съемки байопиков. До миллиардных сборов «Чебурашки» и прочих отечественных киносказок Горшку с Князем пока далеко. «Король и Шут. Навсегда» все же сказка для взрослых. Но развивать «мир» группы можно еще долго, в том числе и в детскую сторону. «Детство Горшка» — чем не тема для следующего блокбастера?

Фотогалерея

Жизнь и карьера Михаила Горшенева

Предыдущая фотография
Михаил Горшенев (в центре) родился 7 августа 1973 года в Бокситогорске (Ленинградская область). Еще в школе он вместе с одноклассниками организовал группу «Контора». Позже к ним присоединился его однокурсник из Реставрационного лицея Андрей Князев. Под его влиянием в текстах группы появились сказочные мотивы, а сама она сменила название — сначала на «Король шутов», а затем на «Король и Шут»

Михаил Горшенев (в центре) родился 7 августа 1973 года в Бокситогорске (Ленинградская область). Еще в школе он вместе с одноклассниками организовал группу «Контора». Позже к ним присоединился его однокурсник из Реставрационного лицея Андрей Князев. Под его влиянием в текстах группы появились сказочные мотивы, а сама она сменила название — сначала на «Король шутов», а затем на «Король и Шут»

Фото: Ю. Бурулева, Лариса Кудрявцева / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Большая часть детства Михаила Горшенева (справа) прошла на Дальнем Востоке. Отец музыканта служил офицером погранвойск, поэтому семья часто переезжала. Постоянным компаньоном для игр стал младший брат — лидер группы «Кукрыниксы» и проекта «Горшенев» Алексей Горшенев

Большая часть детства Михаила Горшенева (справа) прошла на Дальнем Востоке. Отец музыканта служил офицером погранвойск, поэтому семья часто переезжала. Постоянным компаньоном для игр стал младший брат — лидер группы «Кукрыниксы» и проекта «Горшенев» Алексей Горшенев

Фото: Ю. Бурулева, Лариса Кудрявцева / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Брат Алексей Горшенев: «Были, конечно, стремные вещи, когда мы идем, а соседские мальчишки орут: &quot;Э, горшки идут&quot;. Изначально наше это прозвище семейное &quot;горшки&quot; для Мишки было несколько обидным. И он за это дело вписывался. То есть горшок в принципе воспринимается не как цветочный, а как что-то такое сантехническое. И для него это было обидно до того момента, когда он не стал заниматься панк-роком. Для панк-рокера это было название адекватное. Не ландыш же серебристый, а Горшок — это прикольно, я же панк, почему бы и нет»

Брат Алексей Горшенев: «Были, конечно, стремные вещи, когда мы идем, а соседские мальчишки орут: "Э, горшки идут". Изначально наше это прозвище семейное "горшки" для Мишки было несколько обидным. И он за это дело вписывался. То есть горшок в принципе воспринимается не как цветочный, а как что-то такое сантехническое. И для него это было обидно до того момента, когда он не стал заниматься панк-роком. Для панк-рокера это было название адекватное. Не ландыш же серебристый, а Горшок — это прикольно, я же панк, почему бы и нет»

Фото: Денис Медведев / PhotoXPress.ru

В октябре 1996 года группа «Король и Шут» выпустила первый студийный альбом. Его записали на Петербургской студии грамзаписи (в прошлом студия «Мелодия»). С 1997 по 1999 годы группа выпустила еще три альбома: «Король и Шут», «Акустический альбом» и «Ели мясо мужики». Композиция с последнего — «Прыгну со скалы» — попала в хит-парад «Нашего радио» и возглавляла его несколько недель. После этого «Король и Шут» пригласили на крупнейшие рок-фестивали и федеральное телевидение — Горшка показали в программе Дмитрия Диброва «Антропология» &lt;br> На фото: поклонники группы «Король и Шут» на фестивале «Нашествие», август 2001 года

В октябре 1996 года группа «Король и Шут» выпустила первый студийный альбом. Его записали на Петербургской студии грамзаписи (в прошлом студия «Мелодия»). С 1997 по 1999 годы группа выпустила еще три альбома: «Король и Шут», «Акустический альбом» и «Ели мясо мужики». Композиция с последнего — «Прыгну со скалы» — попала в хит-парад «Нашего радио» и возглавляла его несколько недель. После этого «Король и Шут» пригласили на крупнейшие рок-фестивали и федеральное телевидение — Горшка показали в программе Дмитрия Диброва «Антропология»
На фото: поклонники группы «Король и Шут» на фестивале «Нашествие», август 2001 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Панк для меня как детская волшебная страна, место, где ни у кого нет проблем и люди круглые сутки сочиняют песни» &lt;br> Пик популярности группы пришелся на 2001 год — после записи альбома «Как в старой сказке», на котором вышли песни «Проклятый старый дом» и «Воспоминания о былой любви»

«Панк для меня как детская волшебная страна, место, где ни у кого нет проблем и люди круглые сутки сочиняют песни»
Пик популярности группы пришелся на 2001 год — после записи альбома «Как в старой сказке», на котором вышли песни «Проклятый старый дом» и «Воспоминания о былой любви»

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

В марте 2005 года Михаил Горшенев выпустил сольный альбом «Я алкоголик! Я анархист!» с каверами на песни группы «Бригадный подряд». Композиции «Жизнь» и «Соловьи» попали в итоговый хит-парад «Нашего радио» за 2005 год

В марте 2005 года Михаил Горшенев выпустил сольный альбом «Я алкоголик! Я анархист!» с каверами на песни группы «Бригадный подряд». Композиции «Жизнь» и «Соловьи» попали в итоговый хит-парад «Нашего радио» за 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Так, как улыбается Горшок из &quot;Короля и Шута&quot;, Суинни Тодд улыбаться не может» &lt;br> С 2012 по 2013 годы Михаил Горшенев исполнял главную роль в рок-мюзикле TODD — Суинни Тодда

«Так, как улыбается Горшок из "Короля и Шута", Суинни Тодд улыбаться не может»
С 2012 по 2013 годы Михаил Горшенев исполнял главную роль в рок-мюзикле TODD — Суинни Тодда

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

«Разве я страшный? Вообще я считаю себя очень смешным. Надо мной дети смеются. Мне собаки улыбаются. Мне кошки рукой машут» &lt;br> Михаил Горшенев был дважды женат, воспитывал падчерицу и дочь. Незадолго до смерти музыкант сделал на груди татуировку с портретом дочери

«Разве я страшный? Вообще я считаю себя очень смешным. Надо мной дети смеются. Мне собаки улыбаются. Мне кошки рукой машут»
Михаил Горшенев был дважды женат, воспитывал падчерицу и дочь. Незадолго до смерти музыкант сделал на груди татуировку с портретом дочери

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Я есть сейчас и подохну таким, каким был в 20 лет. И никогда не изменюсь. У меня никогда не будет кризиса среднего возраста» &lt;br> Михаил Горшенев скончался 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне употребления алкоголя и морфина

«Я есть сейчас и подохну таким, каким был в 20 лет. И никогда не изменюсь. У меня никогда не будет кризиса среднего возраста»
Михаил Горшенев скончался 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне употребления алкоголя и морфина

Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров  /  купить фото

По разным оценкам, на прощание с музыкантом в спортивном комплексе «Юбилейный» (Санкт-Петербург) пришло от 7 до 10 тыс. человек. Поклонники несли флаги группы «Король и Шут» и скандировали тексты песен Горшенева

По разным оценкам, на прощание с музыкантом в спортивном комплексе «Юбилейный» (Санкт-Петербург) пришло от 7 до 10 тыс. человек. Поклонники несли флаги группы «Король и Шут» и скандировали тексты песен Горшенева

Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС

«У нас каждый концерт — День шута. Просто первого апреля остальные люди начинают существовать на нашей волне» &lt;br> Группа «Король и Шут» распалась вскоре после смерти Михаила Горшенева

«У нас каждый концерт — День шута. Просто первого апреля остальные люди начинают существовать на нашей волне»
Группа «Король и Шут» распалась вскоре после смерти Михаила Горшенева

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Шут — дар. Король — судьба» &lt;br> Весной 2023 года в память о группе и Михаиле Горшеневе «Кинопоиск» выпустил сериал «Король и Шут» (кадр на фото), а на «Винзаводе» открылась выставка «Панк-Культура. Король и Шут»

«Шут — дар. Король — судьба»
Весной 2023 года в память о группе и Михаиле Горшеневе «Кинопоиск» выпустил сериал «Король и Шут» (кадр на фото), а на «Винзаводе» открылась выставка «Панк-Культура. Король и Шут»

Фото: Кинопоиск

Следующая фотография
1 / 12

Михаил Горшенев (в центре) родился 7 августа 1973 года в Бокситогорске (Ленинградская область). Еще в школе он вместе с одноклассниками организовал группу «Контора». Позже к ним присоединился его однокурсник из Реставрационного лицея Андрей Князев. Под его влиянием в текстах группы появились сказочные мотивы, а сама она сменила название — сначала на «Король шутов», а затем на «Король и Шут»

Фото: Ю. Бурулева, Лариса Кудрявцева / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Большая часть детства Михаила Горшенева (справа) прошла на Дальнем Востоке. Отец музыканта служил офицером погранвойск, поэтому семья часто переезжала. Постоянным компаньоном для игр стал младший брат — лидер группы «Кукрыниксы» и проекта «Горшенев» Алексей Горшенев

Фото: Ю. Бурулева, Лариса Кудрявцева / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Брат Алексей Горшенев: «Были, конечно, стремные вещи, когда мы идем, а соседские мальчишки орут: "Э, горшки идут". Изначально наше это прозвище семейное "горшки" для Мишки было несколько обидным. И он за это дело вписывался. То есть горшок в принципе воспринимается не как цветочный, а как что-то такое сантехническое. И для него это было обидно до того момента, когда он не стал заниматься панк-роком. Для панк-рокера это было название адекватное. Не ландыш же серебристый, а Горшок — это прикольно, я же панк, почему бы и нет»

Фото: Денис Медведев / PhotoXPress.ru

В октябре 1996 года группа «Король и Шут» выпустила первый студийный альбом. Его записали на Петербургской студии грамзаписи (в прошлом студия «Мелодия»). С 1997 по 1999 годы группа выпустила еще три альбома: «Король и Шут», «Акустический альбом» и «Ели мясо мужики». Композиция с последнего — «Прыгну со скалы» — попала в хит-парад «Нашего радио» и возглавляла его несколько недель. После этого «Король и Шут» пригласили на крупнейшие рок-фестивали и федеральное телевидение — Горшка показали в программе Дмитрия Диброва «Антропология»
На фото: поклонники группы «Король и Шут» на фестивале «Нашествие», август 2001 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Панк для меня как детская волшебная страна, место, где ни у кого нет проблем и люди круглые сутки сочиняют песни»
Пик популярности группы пришелся на 2001 год — после записи альбома «Как в старой сказке», на котором вышли песни «Проклятый старый дом» и «Воспоминания о былой любви»

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

В марте 2005 года Михаил Горшенев выпустил сольный альбом «Я алкоголик! Я анархист!» с каверами на песни группы «Бригадный подряд». Композиции «Жизнь» и «Соловьи» попали в итоговый хит-парад «Нашего радио» за 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Так, как улыбается Горшок из "Короля и Шута", Суинни Тодд улыбаться не может»
С 2012 по 2013 годы Михаил Горшенев исполнял главную роль в рок-мюзикле TODD — Суинни Тодда

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

«Разве я страшный? Вообще я считаю себя очень смешным. Надо мной дети смеются. Мне собаки улыбаются. Мне кошки рукой машут»
Михаил Горшенев был дважды женат, воспитывал падчерицу и дочь. Незадолго до смерти музыкант сделал на груди татуировку с портретом дочери

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Я есть сейчас и подохну таким, каким был в 20 лет. И никогда не изменюсь. У меня никогда не будет кризиса среднего возраста»
Михаил Горшенев скончался 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне употребления алкоголя и морфина

Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров  /  купить фото

По разным оценкам, на прощание с музыкантом в спортивном комплексе «Юбилейный» (Санкт-Петербург) пришло от 7 до 10 тыс. человек. Поклонники несли флаги группы «Король и Шут» и скандировали тексты песен Горшенева

Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС

«У нас каждый концерт — День шута. Просто первого апреля остальные люди начинают существовать на нашей волне»
Группа «Король и Шут» распалась вскоре после смерти Михаила Горшенева

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Шут — дар. Король — судьба»
Весной 2023 года в память о группе и Михаиле Горшеневе «Кинопоиск» выпустил сериал «Король и Шут» (кадр на фото), а на «Винзаводе» открылась выставка «Панк-Культура. Король и Шут»

Фото: Кинопоиск

Смотреть

Новости компаний Все