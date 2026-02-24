«Король и Шут» прижились на том свете

На киноэкранах — «Король и Шут. Навсегда», продолжение сериала «Король и Шут» с теми же персонажами и исполнителями. Действие происходит после смерти Михаила Горшенева (Горшка), ставшей кульминацией сериала. И тем не менее Горшок в исполнении Константина Плотникова остался главным героем. За первые пять дней проката фильм «Король и Шут. Навсегда» собрал 109,5 млн руб. В них есть и 250 руб. Константина Баканова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Фото: Лунапарк Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Фото: Лунапарк

Как и в сериале «Король и Шут», вышедшем в 2023-м, в новом фильме, снятом тем же Русланом Мосафиром, действие происходит в двух параллельных реальностях: в нашем привычном мире и в потустороннем. Из-за смерти главного персонажа фэнтези-пространство доминирует и превращается в загробный мир, где Горшок жив. На экране умирает и Князь — второй главный герой, срисованный с экс-вокалиста «КиШа» Андрея Князева (Влад Коноплев). Впрочем, в пространстве фильма смерти и воскрешения — обычное дело. Как и лютые «махачи» с уродцами, упырями и вурдалаками, отрубание рук, голов, вырывание глаз и прочее месиво. Генеральная идея об оживших героях песен группы «Король и Шут», сражающихся с их создателями, перекочевала из сериала в фильм. Рядом с главными героями, как и в сериале,— их дамы сердца, которые тоже телепортируются туда-сюда, иногда ненадолго умирают, но в нужный момент спасают своих любимых или помогают им вспомнить что-нибудь из прошлой жизни.

Действие фильма «нанизывается» на реальное событие — концерт памяти Михаила Горшенева в питерском дворце спорта «Юбилейный» 19 июля 2018 года, где Горшок, умерший за пять лет до этого события, появился в виде голограммы. Концертная 3D-технология, «воскресающая» артистов, в фильме выполняет функцию портала с того света на этот.

«Охренеть голограмма!» — визжит от восторга с экрана фанатка, глядя на телепортировавшегося из загробного фэнтези кумира.

Время от времени в суровой киномешанине появляются наивно-назидательные вставки, как из воспитательного пособия для младших школьников: «В одиночку никогда не победить! Только дружба и чистое сердце!» Видимо, создавая тотальную психоделическую панк-анархию на экране, авторы фильма вспомнили и старое доброе «идейно-воспитательное значение» кинематографа.

Андрей Князев и его жена Агата Нигровская значатся не только персонажами фильма, но и сопродюсерами. Вдова Горшка Ольга Горшенева — нет. Не заметили ее и на премьере, которая состоялась 17 февраля в петербургском кинотеатре «Родина». От Горшеневых были дочь Михаила Александра и его брат Алексей, солист группы «Кукрыниксы».

У тех участников реальных событий, которые числятся в продюсерах, явно была возможность корректировать сценарий, в частности повлиять на расстановку акцентов. Еще после выхода сериала по этому поводу возник скандал: Ольга Горшенева написала в соцсетях, что кинопроизведение «порочит его (Михаила.— “Ъ”) память». Ей ответила Агата Нигровская: «Когда человек сначала подписывает все бумаги, потом не появляется на съемочной площадке, отказывается встречаться со своей актрисой (роль вдовы Горшка сыграла Дарья Мельникова.— “Ъ”), чтобы проконсультировать ее… это выглядит по меньшей мере странно».

Выяснение отношений между родственниками героев байопиков и продюсерами нередко становится «продолжением» сюжета уже за стенами кинотеатров, взять хотя бы «Doors» Оливера Стоуна или «Цоя» Алексея Учителя. Жены музыкантов «Короля и Шута» сами, по сути, входят в число центральных героев картины.

Перенос действия в выдуманный мир позволяет вольно подойти к изображению персонажей и их действий, сместить акценты и при этом избежать обвинений в искажении действительности.

В кинопродукте есть несколько новых персонажей, которых не было в сериале. Например, в фильме появляется линия с бывшим мужем Агаты в исполнении Гоши Куценко, не то художником, не то психиатром, от которого та уходит к положительному герою Князю. Актер не забыл напомнить зрителям о своей многолетней любви к музицированию — в его исполнении звучит «Фокусник» «Короля и Шута». Исполнение не идеальное, но и герой далек от идеала. А главным антагонистом Горшка и Князя в фильме стал Некромант (Илья Гришин), пришедший на экран из песни группы.

Вселенная «Короля и Шута» уже очень богата: тут и документальное кино, и шумные успешные выставки, и книги Князя, и мюзикл «Todd» с Михаилом Горшеневым, прокат которого продолжался и после его кончины. Культ «Короля и Шута» в России вполне сопоставим с культом «Кино», и смерти их фронтменов в молодом возрасте, как это ни цинично звучит, только стимулируют съемки байопиков. До миллиардных сборов «Чебурашки» и прочих отечественных киносказок Горшку с Князем пока далеко. «Король и Шут. Навсегда» все же сказка для взрослых. Но развивать «мир» группы можно еще долго, в том числе и в детскую сторону. «Детство Горшка» — чем не тема для следующего блокбастера?