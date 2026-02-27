Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

УК подала иск к наследникам бывшего курского губернатора Романа Старовойта

Никулинский райсуд Москвы принял к рассмотрению иск местной управляющей компании ООО «Смайнэкс премиум сервис» (структура девелоперской группы Sminex Алексея Тулупова) к наследникам бывшего главы Минтранса и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, покончившего с собой летом 2025 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Роман Старовойт покончил с собой летом 2025 года, ему было 53 года

Роман Старовойт покончил с собой летом 2025 года, ему было 53 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Роман Старовойт покончил с собой летом 2025 года, ему было 53 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Компания требует с ответчиков задолженность по коммунальным услугам с июня по октябрь 2025 года, которая составила 68,7 тыс. руб. Средства планируется взыскать за счет унаследованного имущества.

Иск был подан еще в ноябре 2025-го. Его приняли к производству в конце января. Заседание назначено на 26 марта.

По данным системы «МинЖКХ», в управлении «Смайнэкс премиум сервис» находится только один дом. Его адрес не раскрывается. Согласно Rusprofile, ООО «Смайнэкс премиум сервис» было зарегистрировано на Кадашевской набережной в Москве в феврале 2023 года. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором выступает Дмитрий Хамидов. По итогам 2024 года компания выручила 170 млн руб., чистая прибыль составила 76 млн руб.

75% общества принадлежат Андрею Полетика, еще 25% — Алексею Тулупову через столичное же ООО «Смайнэкс управление активами». Господин Тулупов контролирует девелопера элитного жилья Sminex, который в 2025 году получил выручку в 57,5 млрд руб. Группа показала отрицательную динамику относительно прошлого года (-9,4%), но все равно осталась в числе крупнейших застройщиков страны. В 2022 году она усилила свои позиции, выкупив активы конкурента «Интеко» за 38 млрд руб. До 2011 года эта группа принадлежала жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — Елене Батуриной.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года. В мае 2024-го он перешел на пост главы Минтранса, с которого был отправлен в отставку утром 7 июля 2025 года. Днем того же дня его тело обнаружили в Подмосковье. 11 июля господина Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Фотогалерея

Что Роман Старовойт говорил о работе в Курской области

Предыдущая фотография
«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт &lt;a href=&quot;/doc/3860020&quot;>распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны&lt;/a>

«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев &lt;a href=&quot;/doc/5758602&quot;>тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений&lt;/a>

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

Фото: telegram.org / @gubernator_46

«Конечно, работа здесь — &quot;на земле&quot; — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт &lt;a href=&quot;/doc/6692906&quot;>резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года&lt;/a>

«Конечно, работа здесь — "на земле" — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года &lt;a href=&quot;/doc/7347527&quot;>отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова &lt;/a>

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова

Фото: telegram-канал губернатора Курской области

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты &lt;a href=&quot;/doc/6224322&quot;>опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта&lt;/a>

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Следующая фотография
1 / 13

«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

Фото: telegram.org / @gubernator_46

«Конечно, работа здесь — "на земле" — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова

Фото: telegram-канал губернатора Курской области

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Смотреть

Алина Морозова