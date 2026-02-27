УК подала иск к наследникам бывшего курского губернатора Романа Старовойта

Никулинский райсуд Москвы принял к рассмотрению иск местной управляющей компании ООО «Смайнэкс премиум сервис» (структура девелоперской группы Sminex Алексея Тулупова) к наследникам бывшего главы Минтранса и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, покончившего с собой летом 2025 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт покончил с собой летом 2025 года, ему было 53 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роман Старовойт покончил с собой летом 2025 года, ему было 53 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Компания требует с ответчиков задолженность по коммунальным услугам с июня по октябрь 2025 года, которая составила 68,7 тыс. руб. Средства планируется взыскать за счет унаследованного имущества.

Иск был подан еще в ноябре 2025-го. Его приняли к производству в конце января. Заседание назначено на 26 марта.

По данным системы «МинЖКХ», в управлении «Смайнэкс премиум сервис» находится только один дом. Его адрес не раскрывается. Согласно Rusprofile, ООО «Смайнэкс премиум сервис» было зарегистрировано на Кадашевской набережной в Москве в феврале 2023 года. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором выступает Дмитрий Хамидов. По итогам 2024 года компания выручила 170 млн руб., чистая прибыль составила 76 млн руб.

75% общества принадлежат Андрею Полетика, еще 25% — Алексею Тулупову через столичное же ООО «Смайнэкс управление активами». Господин Тулупов контролирует девелопера элитного жилья Sminex, который в 2025 году получил выручку в 57,5 млрд руб. Группа показала отрицательную динамику относительно прошлого года (-9,4%), но все равно осталась в числе крупнейших застройщиков страны. В 2022 году она усилила свои позиции, выкупив активы конкурента «Интеко» за 38 млрд руб. До 2011 года эта группа принадлежала жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — Елене Батуриной.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года. В мае 2024-го он перешел на пост главы Минтранса, с которого был отправлен в отставку утром 7 июля 2025 года. Днем того же дня его тело обнаружили в Подмосковье. 11 июля господина Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Алина Морозова