Выручка крупных застройщиков жилья в 2025 году

|
|Девелопер
|Выручка (млрд руб.)
|Изменение за год (%)
|ГК ПИК
|297,6
|5,5
|ГК «Самолет»
|172,3
|-23,6
|ЛСР
|126,9
|22,5
|«Донстрой»
|122,7
|3,9
|MR Group
|103,4
|24,9
|ГК ФСК
|103
|4,4
|Setl Group
|95,5
|-28,2
|А101
|88,9
|-28
|«Эталон»
|64,2
|-2,3
|Sminex
|57,5
|-9,4
|Level Group
|55,6
|-34,9
|«Гранель»
|54
|8,4
|«Брусника»
|45,9
|34,6
|«Абсолют»
|44,3
|-14,6
|«Аквилон»
|31,3
|37,3
|«Пионер»
|31,2
|-10,9
|Forma
|30,2
|-27,9
|«Страна Девелопмент»
|27,8
|71,6
|КВС
|24,9
|0,4
|«Родина»
|24,3
|120,9