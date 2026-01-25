Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Выручка крупных застройщиков жилья в 2025 году

Девелопер Выручка (млрд руб.) Изменение за год (%)
ГК ПИК 297,6 5,5
ГК «Самолет» 172,3 -23,6
ЛСР 126,9 22,5
«Донстрой» 122,7 3,9
MR Group 103,4 24,9
ГК ФСК 103 4,4
Setl Group 95,5 -28,2
А101 88,9 -28
«Эталон» 64,2 -2,3
Sminex 57,5 -9,4
Level Group 55,6 -34,9
«Гранель» 54 8,4
«Брусника» 45,9 34,6
«Абсолют» 44,3 -14,6
«Аквилон» 31,3 37,3
«Пионер» 31,2 -10,9
Forma 30,2 -27,9
«Страна Девелопмент» 27,8 71,6
КВС 24,9 0,4
«Родина» 24,3 120,9

Источник: bnMAP.pro.

  • Газета «Коммерсантъ» №11/П от 26.01.2026, стр. 7

