Прокурор Серова назначен зампрокурора Свердловской области после отставки мэра

Прокурор Серова Антон Купцов получил должность заместителем прокурора Свердловской области, сообщили в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ). Назначение произошло после решения суда об удовлетворении искового заявления господина Купцова и отставке мэра Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия.

Антон Купцов потребовал гордуму Серова отправить в отставку градоначальника в марте 2025 года. Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве отмечал, что поводом послужили «неточности» в декларациях о доходах мэра. В апреле депутаты большинством голосов отклонили представление прокурора о досрочном прекращении полномочий Василия Сизикова. Мэр тогда подчеркнул, что ему «было бы приятно продолжить дальше работать». Глава Серова заверил, что его проверил «специальный департамент» в правительстве региона и «сделал определенный вывод».

В сентябре суд признал незаконным отказ гордумы отправлять в отставку мэра в связи с утратой доверия. В объединенной пресс-службе судов региона добавили, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Антон Купцов возглавлял прокуратуру Серова с 2023 года. Ранее, с 2012 года, он работал помощником прокурора Краснотурьинска, в 2015 году был назначен заместителем Сысертского межрайонного прокурора, в 2020 году получил должность прокурора Байкаловского района.

Антон Купцов стал четвертым заместителем прокурора Свердловской области Бориса Крылова. Согласно сайту прокуратуры региона, должность первого заместителя прокурора занимает старший советник юстиции Александр Дуркин (с 2021 года), посты заместителей прокурора — старшие советники юстиции Александр Юровских (с 2020 года) и Вадим Чукреев (с 2012 года).

Василий Алексеев