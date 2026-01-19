В Серове назначили врио главы после увольнения Василия Сизикова

В Серове (Свердловская область) врио главы города стал Александр Вояков. Об этом сообщили на сайте серовской администрации.

«Распоряжением губернатора Свердловской области Д.В. Паслера временно исполняющим полномочия главы Серовского муниципального округа Свердловской области с 16 января 2026 года назначен Вовяков Александр Владимирович»,— говорится в сообщении.

Александр Вовяков работал в должности заместителя главы Серова. До этого с 2019 года по ноябрь 2025 года в серовской администрации был председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму, раньше работал тренером по хоккею.

В четверг, 15 января, суд признал законной отставку экс-мэра Серова Василия Сизикова с утратой доверия. Причиной стало то, что в декларациях он скрыл информацию о сделках по строительству дома, продаже дома и приобретению квартиры и двух машиномест. Прокуратура посчитала сомнительным происхождение 5,5 млн руб. из незадекларированных доходов.

Анна Капустина