Более 16 тыс. жителей Серова остались без отопления

В Серове (Свердловская область) из-за отключения одного из котлов без отопления остались свыше 16,8 тыс. жителей, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, 24 декабря 2025 года из-за сбоя автоматики произошло отключение котла №1 в котельной №1, находящейся в пользовании ООО «Вертикаль». Из-за этого снизилась температура теплоносителя в 338 многоквартирных домах, где проживает более 16,8 тыс. человек. Помимо этого, отопления лишились 102 нежелых помещения, включая два образовательных и пять дошкольных учреждения, а также одно из отделений городской больницы.

Администрация Серовской городской больницы сообщила, что в связи с аварией, из терапевтического отделения больницы эвакуировали 49 пациентов.

Сейчас в котельной работают два котла из трех. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. По факту инцидента прокуратура организовала проверку. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— добавили в ведомстве.

Полина Бабинцева