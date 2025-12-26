Из-за аварийного отключения теплоснабжения в Серове возбуждено уголовное дело

После аварии на котельной в Серове, из-за которой без теплоснабжения накануне остались свыше 16,8 тыс. человек, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в прокуратуре Свердловской области. Расследование находится на контроле ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры выезжали на место проведения работ и заслушали представителей теплоснабжающей организации. Главе Серова Василию Сизикову объявлено предостережение в связи с ненадлежащей организацией теплоснабжения администрацией. Руководителю ООО «Вертикаль» внесено представление об устранении нарушений закона — по данным прокуратуры, предприятие не обеспечило граждан услугой бесперебойного теплоснабжения. Проверки продолжаются.

Сейчас идет прогрев системы теплоснабжения.

Авария на котельной №1 ООО «Вертикаль» произошла 24 декабря около 22:40 — из-за сбоя автоматики отключился один из котлов. Она затронула 338 многоквартирных дома и 102 нежилых помещения, включая два образовательных и пять дошкольных учреждений, а также терапевтическое отделение Серовской городской больницы. Из-за этого часть пациентов эвакуировали, а несколько садиков и школ перевели на дистант. В полночь в городе ввели режим повышенной готовности. Несмотря на аварию, на котельной работали еще два котла, поддерживающие температуру в домах на уровне 18°-20°, что ниже норматива. Ночью авария была устранена и запущено теплоснабжение по основной схеме.

Ирина Пичурина