Главные новости к утру 27 февраля

Афганистан объявил о начале наступательной военной операции в приграничных провинциях Пакистана. Пакистан в ответ нанес удар по складу с боеприпасами в Афганистане, а также нанес авиаудары по Кабулу. Минобороны Пакистана заявило о начале «открытой войны».

Белгород подвергся ракетному обстрелу. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры.

В отношении жительницы Хабаровского края возбудили уголовное дело за публикацию с грубыми выражениями в адрес сотрудников ДПС.

Иран отверг условия США по ядерной программе.

В Швеции перехвачен дрон, летевший в направлении французского атомного авианосца «Шарль де Голль».