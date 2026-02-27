В Белгороде из-за ракетного обстрела серьезно повреждена энергоинфраструктура

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что более точный масштаб повреждений власти региона смогут оценить в светлое время суток.

Предупреждение о ракетной опасности было объявлено в 23:47 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Жителей региона попросили спуститься в подвалы. Предупреждение было отменено в 23:57 мск.