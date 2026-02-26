В Швеции перехвачен летевший к атомному авианосцу дрон

Военнослужащие Швеции нейтрализовали дрон, который летел в направлении французского атомного авианосца «Шарль де Голль», сообщает BFMTV со ссылкой на командование Вооруженных сил Франции. Авианосец пришвартован в шведском порту Мальмё.

«Устройство, вероятно, прибыло из России, учитывая, что в момент инцидента в непосредственной близости находился российский военный корабль»,— сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Дрон перехвачен 25 февраля примерно в 10 км от порта. Авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Швецию впервые. Он участвует в миссии «Лафайет-26» в Северной Атлантике и готовится присоединиться к учениям НАТО в Балтийском море.

BFMTV уточняет, что менее трех месяцев назад неизвестные дроны были замечены над военно-морской базой Иль-Лонг, где базируются французские атомные подлодки с баллистическими ракетами.

Шведский телеканал SVT сообщал, что 26 февраля в порту Мальмё обнаружен разлив нефти. Его происхождение неизвестно.