Афганистан начал военную операцию в приграничных районах Пакистана

Министерство обороны Афганистана сообщило о начале военной операции в приграничных районах Пакистана. Боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика, передает TOLOnews.

Агентство со ссылкой на источник в силовых структурах Афганистана сообщает, что в районе Гошта провинции Нангархар и в провинции Кунар были захвачены восемь пакистанских погранпостов.

В Минобороны Афганистана заявили, что начатая военная операция — это ответ на действия Пакистана. 21 февраля вооруженные силы Пакистана сообщили, что нанесли авиаудары по семи лагерям террористов в провинциях Нангархар и Пактия. Власти Афганистана тогда сообщали о жертвах среди мирного населения.

Отношения Пакистана и Афганистана ухудшились из-за спора вокруг группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, пакистанские талибы). Власти Пакистана заявляют, что афганское правительство финансирует ТТП, снабжает группировку оружием, разрешает действовать со своей территории. Власти Афганистан все обвинения пакистанской стороны отрицают.