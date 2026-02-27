Прокуратура в Хабаровском крае направила в суд дело об оскорблении полицейских

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре утвердила обвинение 33-летней местной жительницы в оскорблении сотрудников ДПС. Полицейские остановили автомобиль, водитель управлял авто без прав и полиса ОСАГО.

«Сожительница нарушителя сфотографировала автомобиль (ДПС,— ”Ъ”) и выложила снимок в одном из мессенджеров, сопроводив его грубыми и неприличными выражениями»,— указано в публикации прокуратуры. Женщину обвинили в публичном оскорблении представителей власти (ст. 319 УК).

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу.