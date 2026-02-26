Главные новости за 26 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Сбербанк инициировал банкротство ООО «Международный транспортный сервис» воронежского предпринимателя Герберта Хачатуряна. Арбитражный суд Воронежской области ввел наблюдение в отношении фирмы, занимающейся ремонтом автотранспорта. Бизнесмен, который в соцсетях называет себя Герберт Ромберг, прошлой весной анонсировал международное турне на брендированном автобусе для интервью с Папой Римским и Далай Ламой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский филиал «РИР энерго» направит в 2026 году 2,2 млрд руб. на ремонт теплосетей и модернизацию оборудования ТЭЦ. Компания, входящая в «Росатом», обещает повысить надежность теплоснабжения для 620 тыс. жителей областного центра. Ключевые работы развернутся на Ленинском проспекте, улицах Шендрикова и 9 Января, а также на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, где отремонтируют семь паровых турбин и почти два десятка котлов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков остался без попутки: местный житель отказался подвезти его 600 метров до переезда, где ждал служебный автомобиль. История произошла после поломки поезда, на котором глава региона возвращался из командировки. Губернатор заявил, что понимает мужчину, заботящегося о своей машине, но почувствовал «внутреннюю обиду к власти» и пообещал разобраться, нет ли у отказавшегося проблем, которые можно решить.

Малый и средний бизнес приграничных территорий в 2026 году получит около 10,5 млрд руб. поддержки — средства доведены до бюджетов Белгородской, Брянской и Курской областей. Из них 4,5 млрд руб. пойдут на субсидии предпринимателям, утратившим или повредившим имущество, а 6 млрд руб. заемных средств можно будет привлечь под зонтичные поручительства. В прошлом году финансирование получили более 500 предприятий трех регионов.

В Липецкой области впервые назначили наказание за съемку последствий атаки БПЛА: мировой суд оштрафовал на 1 тыс. руб. местного жителя, опубликовавшего видео с возгоранием на объекте ТЭК. Мужчина признал вину и раскаялся. Запрет на публикацию таких материалов действует во всех регионах Черноземья — воронежский губернатор подписал соответствующий указ еще в августе, а курские депутаты установили ответственность и вовсе в апреле 2024-го.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил не торопиться с переходом на одноуровневую систему местного самоуправления и «поставить вопрос на паузу». По его словам, ситуация со снегопадами показала, что при двухуровневой системе «руки не дотягиваются, техники не хватает», но спешить с реформой не стоит — лучше изучить опыт других регионов. Напомним, Белгородская и Тамбовская области уже перешли на новую систему, Липецкая — частично, а Воронежская решила сохранить старую.

Московский «Феникс» продолжил атаковать исками «Тамбовский пороховой завод», подконтрольный «Ростеху»: на этот раз четыре заявления на общую сумму 65,6 млн руб. Самый крупный иск — на 36,1 млн руб. — суд пока оставил без движения из-за отсутствия квитанции об оплате госпошлины. На прошлой неделе тот же истец уже предъявил заводу претензии на 99 млн руб., так что общий счет приближается к сумме в 165 млн руб.

Ульяна Ларионова