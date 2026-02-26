Житель отказался подвезти на машине белгородского губернатора Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал об инциденте, произошедшем во время его возвращения из командировки. Из-за поломки поезда недалеко от областного центра глава региона был вынужден добираться до города самостоятельно и столкнулся с отказом местного жителя в помощи.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

По словам господина Гладкова, он вышел из поезда, чтобы поймать машину, на которой можно было бы доехать примерно 600–700 метров до железнодорожного переезда. Там его ждал автомобиль, присланный главой Яковлевского округа Олегом Медведевым. Остановившийся местный житель отказался подвезти главу региона. «Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно — зачем, непонятно, что хотят. Сказал о том, что машина на двоих с дочерью, я так понимаю, что излишняя эксплуатация — она тоже может повредить собственному имуществу»,— рассказал Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что понимает реакцию местного жителя, так как он должен заботиться о своей машине. Однако господин Гладков заметил «внутреннюю обиду к власти» — либо к местной, либо к областной. Поэтому глава региона пообещал попросить Олега Медведева съездить к мужчине, чтобы разобраться, в чем его «внутреннее неудовлетворение действиями власти». «Если действительно есть хотя бы малейшая проблема, которую мы можем решить, конечно, мы постараемся это сделать»,— резюмировал господин Гладков.

