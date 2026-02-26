Воронежский филиал «РИР энерго» направит 2 млрд на ремонт теплосетей в 2026 году

В 2026 году филиал АО «РИР энерго» — «Воронежская генерация» (входит в госкорпорацию «Росатом», до 29 апреля 2025 года называлась АО «Квадра») инвестирует 2,2 млрд руб. в обновление теплосетей и модернизацию оборудования ТЭЦ. Это должно позволить существенно повысить качество и надежность теплоснабжения для более чем 620 тыс. жителей облцентра. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ключевыми направлениями ремонта в этом году станут реконструкция концессионных теплосетей на Ленинском проспекте, улицах Шендрикова и 9 Января, а также продолжение проектов, начатых в 2025 году, на участке Героев Стратосферы — Ленинградская — Серова, улицах 45-й Стрелковой Дивизии и Пеше-Стрелецкой.

Параллельно масштабные работы развернут на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Специалистам предстоит провести текущий и капитальный ремонт семи паровых турбин, девяти паровых и десяти водогрейных котлов, а также шести котлов-утилизаторов. В общей сложности будет обслужено около 70 единиц основного и вспомогательного оборудования.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что за семь лет концессии воронежский филиал АО «РИР энерго» вложил в модернизацию теплосетевого комплекса облцентра 3 млрд руб. При этом общий планируемый объем инвестиций не изменился с момента заключения соглашения и составляет «более 3,6 млрд руб.».

Кабира Гасанова