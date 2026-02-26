Московский «Феникс» потребовал с Тамбовского порохового завода еще 66 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области зарегистрировал еще четыре иска столичного ООО «Феникс» Грачьи Акопяна и Олега Громакова к подконтрольному «Ростеху» федеральному казенному предприятию (ФКП) «Тамбовский пороховой завод». Общий размер требований составляет 65,6 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск с требованиями на 7,6 млн руб. принят к производству, предварительное заседание по нему запланировано на 16 марта. Заявление с требованиями на 36,1 млн руб. (самые крупные в перечне) оставлено без движения до 19 марта. Арбитраж принял такое решение из-за непредставления документа об оплате госпошлины. В соответствующем определении говорится, что задолженность в 23,7 млн руб. образовалась по договору от 2022 года, также требования включают неустойку в 12,4 млн руб.

Еще два иска — на 18,9 млн руб. и на 3 млн руб. — пока не приняты к производству.

По данным Rusprofile, ООО «Феникс» было зарегистрировано в 2015 году в Котовске Тамбовской области для строительства жилых и нежилых зданий. В 2023 году компания сменила юридический адрес на московский. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Наталия Зеленая. Компания в равных долях принадлежит Грачье Акопяну и Олегу Громакову. Выручка за 2024 год составила 246 млн руб. (-45%), чистая прибыль — 4,2 млн руб. (-58%). ФКП «Тамбовский пороховой завод» зарегистрировано в 2000 году в Котовске Тамбовской области для производства взрывчатых веществ. Директор — Алексей Дубоносов. Учредитель — госкорпорация «Ростех». Финансовые показатели не раскрываются.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о пяти исках «Феникса» к «Тамбовскому пороховому заводу» на 99,1 млн руб. в сумме. По данным арбитражной картотеки, все они приняты к производству, заседания назначены на 16–19 марта.

Алина Морозова