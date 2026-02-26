В Липецке впервые назначили штраф за видео с последствиями атаки дрона на ТЭК

В Липецкой области впервые назначено наказание за фиксацию последствий атаки БПЛА (ч. 1 ст. 3.8 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях). Мировой суд в Усманском судебном районе признал 33-летнего местного жителя виновным в незаконной съемке и публикации видео с возгоранием на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд назначил липчанину штраф в размере 1 тыс. руб. Отмечается, что он признал вину и раскаялся.

Штрафы за публикацию фото и видео с БПЛА в Липецкой области ввели в сентябре 2025 года. Аналогичные запреты действуют во всех регионах Черноземья. Курская областная дума установила административную ответственность за распространение материалов с последствиями атак в апреле 2024 года. В середине июля 2025-го соответствующее постановление подписал глава Тамбовской области Евгений Первышов. Тогда же запрет ввел оперштаб Орловской области. В конце августа указ о запрете подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев, а в начале сентября постановление опубликовало правительство Белгородской области.

Кабира Гасанова