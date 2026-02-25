Малому бизнесу приграничья в 2026 году направят 10,5 млрд рублей

На поддержку малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей в 2026 году будет направлено около 10,5 млрд руб. в форме прямого и заемного финансирования. Средства федерального бюджета доведены до региональных бюджетов, специальные лимиты зонтичных поручительств — до банков-партнеров. Об этом сообщили в «Мой бизнес».

Из них 4,5 млрд руб. предусмотрено в рамках программы восстановления и развития пострадавших территорий. Эти средства предприниматели смогут получить в виде субсидий в случае утраты или повреждения имущества. Во втором квартале 2026 года для бизнеса станут доступны льготные займы на инвестиционные и оборотные цели через государственные микрофинансовые организации.

6 млрд руб. заемного финансирования субъекты МСП смогут привлечь под зонтичные поручительства. Специальные лимиты таких поручительств на сумму 3 млрд руб. уже доведены до банков-партнеров, в числе которых ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ПСБ», Банк ВТБ (ПАО) и другие. Бизнесменам предлагают обращаться за получением займов к ним напрямую.

В 2025 году субсидии получили 353 компании, 62 субъекта МСП воспользовались займами государственных микрофинансовых организаций, еще 101 предпринимателю компенсировали страховые взносы. В общей сложности более 500 предприятий Белгородской, Брянской и Курской областей получили финансирование в объеме 4,1 млрд руб.

11 февраля стало известно, что правительство РФ выделит 7,4 млрд руб. на поддержку МСП в Белгородской, Курской и Брянской областях в рамках льготных программ на 2026–2027 годы.

Анна Швечикова