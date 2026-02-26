Орловский губернатор предложил отложить переход на одноуровневую систему МСУ

Губернатор Орловской области во время прямого эфира во «Вконтакте» предложил не спешить с переходом на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), которая предусматривает реорганизацию сельских и городских поселений в структурные подразделения муниципальных округов. Он объяснил, что необходимо изучить опыт других регионов, прежде чем принимать окончательное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Ситуация со снегом показывает, что при двухуровневой системе возникают сложности. Руки не дотягиваются, техники не хватает, контроля недостаточно. Поэтому я посмотрел на происходящее и предложу главам районов и депутатам пока не торопиться с переходом на одноуровневую систему. Давайте посмотрим, как другие регионы будут переходить, посмотрим, как у них получится, какая практика, какая экономика, а, самое главное, какой эффект получат жители»,— сказал господин Клычков. Издание «Орловские новости» пишет, что сегодня, 26 февраля, в ходе совещания с главами районов губернатор поставил на паузу вопрос о переходе муниципалитетов на одноуровневую систему управления.

В 2025 году вступил в силу новый федеральный закон о муниципальном самоуправлении, который определяет одноуровневую модель как приоритетную, но позволяет регионам сохранить и прежнюю, двухуровневую. На одноуровневую систему перешли Белгородская и Тамбовская области, к такому же решению склоняются в Курской. В Липецкой области переход затронул большинство муниципалитетов, а в Воронежской приняли решение сохранить двухуровневую систему.

Сергей Толмачев