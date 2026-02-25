Главные новости за 25 февраля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Тамбов, Орел

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов понес административную ответственность за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ). Административная статья, которую вменили господину Бажанову, предусматривает штрафы от 10 до 30 тыс. руб. Ему назначен штраф, его размер не уточняется. Причиной стало то, что в Воронеже вовремя не завершили благоустройство Петровской набережной и регион «не достиг установленных значений» использования федеральной субсидии.

Управление ФСБ России по Воронежской области возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении осужденного, находящегося в одном из исправительных учреждений региона. Он был преверженцем преступной идеологии и соблюдал правила криминальной субкультуры. Его наделили статусом лица, занимающего высшее положение в иерархии, с закреплением зоны влияния.

С 1 января 2026 года в Белгородской области при обстрелах ВСУ погибли 35 мирных жителей, 239 человек были ранены. Показатели в три раза превышают статистику аналогичного периода прошлого года.

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» ищет подрядчика на выполнение шестой очереди ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2026 году. За работы предлагается 972 млн руб., заявки принимаются до 13 марта.

Арбитражный суд Курской области встал на сторону властей и отказал в иске предпринимателю Ирине Самохваловой о признании за ней права собственности на недострой в Первомайском парке в Курске. Согласно материалам дела, в мае 2008 года мэрия Курска заключила с ИП Ирины Самохваловой договор аренды, а затем не стала его продлевать: в то время предпринимательница вложила уже 26 млн руб. Дело дошло до Верховного суда, который отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дело в курский арбитраж, который занял сторону чиновников.

По итогам 2025 года объем кредитования населения в Тамбовской области составил 102,2 млрд руб., что на 17,6% ниже показателя предыдущего года. Спрос на автокредиты также снизился.

Имущество обанкротившегося производителя овощей ООО «Виннер» в Мценском районе Орловской области повторно выставлено на аукцион. За самый крупный лот организаторы хотят получить 461,4 млн руб.

Анна Швечикова