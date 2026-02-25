Воронежское УФСБ возбудило дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

Управление ФСБ России по Воронежской области возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении осужденного, находящегося в одном из исправительных учреждений региона. В официальном пресс-релизе ведомство не раскрыло имя подозреваемого, отметив, что он родился в 1979 году.

По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о Сергее Ксенофонтове, который известен в криминальном мире под прозвищем «Крыша». Он находится в одном из исправительных учреждений в Воронеже. Основанием для возбуждения уголовного дела (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) стали результаты совместной оперативной разработки сотрудников управлений ФСБ и ФСИН России по Воронежской области.

По версии следствия, подозреваемый во время нахождения в исправительном учреждении в 2020–2021 годах доказал свою приверженность преступной идеологии и соблюдал правила криминальной субкультуры. Его наделили статусом лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, с закреплением зоны преступного влияния. Как считают в УФСБ, подозреваемый обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в отношении нижестоящих по криминальному статусу осужденных.

Сергей Толмачев