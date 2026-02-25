В курском парке снесут здание после его реконструкции предпринимательницей

Арбитражный суд Курской области встал на сторону властей и отказал в иске предпринимателю Ирине Самохваловой о признании за ней права собственности на недострой в Первомайском парке. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Спор с комитетом по управлению муниципальным имуществом города Курска длился с декабря 2024 года. «И вот вчера региональный арбитраж полностью пересмотрел свою прежнюю позицию, встав на сторону закона и справедливости. В исковых требованиях Самохваловой (она просила признать ее право собственности на здание в парке) отказано. Это значит, что самострой в самом центре Курска официально признан незаконно возведенным»,— написал господин Хинштйен.

В середине января Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу правительства Курской области на решения предыдущих инстанций по делу о легализации самовольной постройки в «Первомайском парке» Курска. Они были отменены, а дело направлено на пересмотр в первую инстанцию.

Согласно фабуле дела, в мае 2008 года мэрия Курска заключила с ИП Ирины Самохваловой договор аренды танцплощадки площадью 450 кв. м, расположенной в «Первомайском парке». В феврале 2010 года курские власти выдали положительное заключение государственной экспертизы на проект реконструкции здания. В период проведения работ между сторонами при этом неоднократно перезаключались договоры аренды. Финансирование лежало полностью на застройщице: она вложила в него 26 млн руб.

В 2017 году Ирина Самохвалова обратилась в администрацию Курска, чтобы оформить право собственности на незавершенный объект строительства, а получив отказ — направила иск в суд. В 2021 году решением Арбитражного суда Курской области доли в недострое площадью 783,8 кв. м, образованном в ходе реконструкции, распределились следующим образом: за Ириной Самохваловой признано право собственности на 9/10 долей, за мэрией Курска — на 1/10 долю.

По данным сервиса Rusprofile, в Курской области зарегистрировано единственное ИП, принадлежащее Ирине Вячеславовне Самохваловой, в 2001 году. Основным видом деятельности ИП до октября 2025 года являлась прочая зрелищно-развлекательная деятельность. Сейчас ОКВЭД изменен на аренду и лизинг строительных машин и оборудования.

Курские власти обращали внимание суда на то, что «между сторонами существовали арендные отношения», не предполагающие возникновения инвестиционного договора или права собственности у арендатора. Также, по их мнению, реконструкция объекта не была завершена, так как разрешение на строительство истекло в декабре 2011 года (после чего его не продили).

Анна Швечикова