Банки Тамбовской области за год сократили розничное кредитование на 17,6%

По итогам 2025 года объем кредитования населения в Тамбовской области составил 102,2 млрд руб., что на 17,6% ниже показателя предыдущего года. Совокупная задолженность жителей региона перед банками на 1 января 2026 года достигла 149,8 млрд руб. За год розничный кредитный портфель Тамбовской области сократился на 1,7%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В структуре задолженности жителей области доля потребительских кредитов составила 51%. Объем потребительского портфеля за год снизился на 5,4% — до 76,3 млрд руб. Выдачи в 2025 году достигли 84,2 млрд руб., что на 20,5% меньше, чем годом ранее. Основная часть этой суммы, 57 млрд руб. (почти 68%), пришлась на кредитные карты. Спрос на автокредиты также снизился: тамбовчане оформили займы на приобретение транспорта на 10,2 млрд руб., что на 19% ниже показателя 2024-го.

На прошлой неделе стало известно, что в Тамбовской области увеличились ипотечные выдачи.

Кабира Гасанова