В Белгородской области с начала 2026 года при обстрелах ВСУ погибли 35 человек

С 1 января 2026 года в Белгородской области при обстрелах ВСУ погибли 35 мирных жителей, 239 человек были ранены. Показатели в три раза превышают статистику аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава региона также отметил «большие потери» среди бойцов отряда «Барс-Белгород» и подразделения «Орлан». В годовом выражении количество поврежденного автотранспорта увеличилось вдвое. При этом число пострадавших домов осталось таким же — свыше 1 тыс.

Господин Гладков объявил о намерении продолжить обеспечение глав муниципалитетов бронированными автомобилями. По его словам, следующая партия спецтранспорта будет выдана уже завтра. Губернатор отметил результативность принятых мер безопасности: «Понимаем, что в бронированных машинах у нас не погиб ни один человек. Безусловно, есть раненые, но самое главное — сохраненная жизнь».

В начале февраля глава Белгородской области сообщил, что с 1 января при атаках ВСУ в регионе погиб 21 человек. Глава региона уточнил, что число жертв выросло в десять раз по сравнению с 2025 годом.

Кабира Гасанова