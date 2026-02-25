Липецкие власти объявили торги на шестую очередь ремонта дорог за почти 1 млрд

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» разместило конкурс на выполнение шестой очереди ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2026 году. Начальная максимальная цена контракта — 972 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Предметом закупки является ремонт участков дорог протяженностью в 42,2 км. Работы планируется выполнить на пяти объектах в разных муниципалитетах. Так, в перечень входит по участку автодорог в Данковском, Добринском и Елецком районе. А в Усманском районе ремонт пройдет сразу в двух местах: «Бреславка — Сторожевые Хутора — примыкание к автодороге Усмань — Дрязги» и «Грачевка — Березнеговка — граница Добринского района».

Источник финансирования — деньги облбюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Срок подачи заявок — до 13 марта этого года. Завершить ремонт надо не позднее 30 октября.

Ранее сообщалось, что ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» заключило контракт на третий этап ремонта дорожной сети регионального значения в 2026 году с ОГУП «Липецкдоравтоцентр» за 762,2 млн руб.

Суммарный же объем финансирования по фактически заключенным контрактам пяти очередей составляет 4,17 млрд руб., почти все исполняет «Липецкдоравтоцентр». Первая очередь работ по ремонту автодорог в районах области в 2026 году была оценена в 878,6 млн руб., контракт на их выполнение заключен с ОГУП на сумму 817 млн руб. Вторая очередь также обслуживается этой компанией за 784,1 млн руб., четвертая — 963,7 млн руб.

По данным Rusprofile, ОГУП «Липецкдоравтоцентр» было зарегистрировано в Липецке в августе 2003 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 16,3 млн руб. Права учредителей осуществляют министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области и министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Гендиректор — Антон Кононович. 2024 год предприятие закончило с выручкой 4,1 млрд руб. и чистой прибылью 2,7 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 3,1 млрд и 3 млн соответственно. С 2011 года «Липецкдоравтоцентр» выиграл 788 госконтрактов на 37 млрд руб. На сегодня организация находится в процессе реорганизации, после завершения которой ОГУП будет ликвидирован.

Отличилась только пятая очередь — в ее рамках исполняет ремонт воронежское ООО «Дорожник» за 843,4 млн руб.

